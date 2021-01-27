|
"Авангарды" распилят на металлолом? Что прописано в Договоре о продлении СНВ-3
27 января 2021, 21:25 • 241 • Политика
Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет, в который включили гиперзвуковые "Авангарды". Что теперь будет с новейшим оружием России, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Текст соглашения прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Поводом для беспокойства стали слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет распространяться на российские гиперзвуковые комплексы "Авангард". В Сети тут же появились слухи, будто новейшее оружие России порежут на металлолом.
Алексей Леонков поспешил всех успокоить. Ограничения в количестве не означают ограничений в качестве. Так что "Авангарды" и "Сарматы" никто на металлолом резать не будет.
Военный эксперт объяснил, что США сейчас оказались в довольно щекотливой ситуации. Дело в том, что новейшее гиперзвуковое оружие России гарантированно преодолевает американские системы ПВО и ПРО. В то же самое время российские системы по-прежнему способны останавливать атаку США.
- написал Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Он добавил, что после продления СНВ-3 американцы за пять лет попытаются создать более совершенную ПРО. Тянуть одновременно две темы - обновления ядерных арсеналов и обновление ПРО - американскому ВПК оказалось не по силам, считает военный эксперт.
- отмечает Леонков.
Он добавляет, что России в ближайшей перспективе продление СНВ-3 также выгодно. Потому что обновлённая ядерная триада увеличит свой ответно-встречный потенциал в несколько раз. И "Авангардов" будет ровно столько, сколько нам надо, исходя из соображений оборонной достаточности, подытожил эксперт.
241
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 01:55
|
21 января 2021, 16:00
|
23 января 2021, 09:15
|
26 января 2021, 04:10
|
21 января 2021, 02:15
|
22 января 2021, 13:05
|
22 января 2021, 01:10