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"Авангарды" распилят на металлолом? Что прописано в Договоре о продлении СНВ-3

27 января 2021, 21:25  •  241 • Политика
Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет, в который включили гиперзвуковые "Авангарды". Что теперь будет с новейшим оружием России, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Текст соглашения прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Поводом для беспокойства стали слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет распространяться на российские гиперзвуковые комплексы "Авангард". В Сети тут же появились слухи, будто новейшее оружие России порежут на металлолом.
Алексей Леонков поспешил всех успокоить. Ограничения в количестве не означают ограничений в качестве. Так что "Авангарды" и "Сарматы" никто на металлолом резать не будет.
Военный эксперт объяснил, что США сейчас оказались в довольно щекотливой ситуации. Дело в том, что новейшее гиперзвуковое оружие России гарантированно преодолевает американские системы ПВО и ПРО. В то же самое время российские системы по-прежнему способны останавливать атаку США.
Поэтому американцы продлением СНВ-3 фактически признали, что ограничение количества стратегических наступательных вооружений им более выгодно, чем бесконтрольный рост носителей и боеголовок, который в случае глобального конфликта остановить будет невозможно даже при полной мобилизации ВПК США и создании тысяч позиционных районов ПРО,
- написал Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Он добавил, что после продления СНВ-3 американцы за пять лет попытаются создать более совершенную ПРО. Тянуть одновременно две темы - обновления ядерных арсеналов и обновление ПРО - американскому ВПК оказалось не по силам, считает военный эксперт.
И там, и там требуется получение прорывных технологий, на которые надо прежде всего ВРЕМЯ и научно-технический задел, а уж потом деньги. С первыми у США плохо,
- отмечает Леонков.
Он добавляет, что России в ближайшей перспективе продление СНВ-3 также выгодно. Потому что обновлённая ядерная триада увеличит свой ответно-встречный потенциал в несколько раз. И "Авангардов" будет ровно столько, сколько нам надо, исходя из соображений оборонной достаточности, подытожил эксперт.

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