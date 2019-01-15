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"Авангард" на подходе: В 2019 году в России развернут полк с гиперзвуковым вооружением
15 января 2019, 19:24 • 98 • Политика
В текущем, 2019 году в России будет развернут ракетный полк, снабженный гиперзвуковым комплексом "Авангард", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Кроме того, в течение этого года сразу четыре полка РВСН будут перевооружены и переведены на новейшие подвижные грунтовые комплексы пятого поколения "Ярс". Как отметил министр Шойгу, в общей сложности на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения планируется поставить 31 пусковую установку с МБР "Ярс" и "Авангард".
Как отмечает "Утро.ру", в перспективе носителем "Авангарда" должна будет стать ракета "Сармат". Пока она испытывается и встанет на вооружение в 2020 году. До тех пор носителями гиперзвукового блока будут ракеты советского производства УР-100Н.
Кроме того, издание предполагает, что "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Именно там, считают в "Утро.ру", будут размещены переносящие его УР-100Н шахтного базирования.
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