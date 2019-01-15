"Авангард" на подходе: В 2019 году в России развернут полк с гиперзвуковым вооружением

В текущем, 2019 году в России будет развернут ракетный полк, снабженный гиперзвуковым комплексом "Авангард", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, в течение этого года сразу четыре полка РВСН будут перевооружены и переведены на новейшие подвижные грунтовые комплексы пятого поколения "Ярс". Как отметил министр Шойгу, в общей сложности на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения планируется поставить 31 пусковую установку с МБР "Ярс" и "Авангард".

Как отмечает "Утро.ру", в перспективе носителем "Авангарда" должна будет стать ракета "Сармат". Пока она испытывается и встанет на вооружение в 2020 году. До тех пор носителями гиперзвукового блока будут ракеты советского производства УР-100Н.

Кроме того, издание предполагает, что "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Именно там, считают в "Утро.ру", будут размещены переносящие его УР-100Н шахтного базирования.