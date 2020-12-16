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"Авангард" - в шахте, Белый дом - в руинах: Видео от Минобороны парировали "весёлыми картинками"
16 декабря 2020, 14:40 • 116 • Политика
В Оренбургской области продолжается перевооружение первого в ВС РФ соединения, оснащаемого ракетным комплексом "Авангард". Кадры того, как новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахту, показало Минобороны. Народ под видео тут же ответил своими "весёлыми картинками". На одной из которых Белый дом - резиденция президента США - лежит в руинах.
"Расчёт, взять осевое крепление!" - под такие команды, отданные зычным голосом командира, в шахтную пусковую установку в Оренбургской области устанавливали российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету.
Видео с места событий в своём аккаунте поместило Минобороны России. В ведомстве проинформировали, что идёт перевооружение первого в Вооружённых Силах РФ соединения, оснащаемого ракетным комплексом "Авангард".
Установка подобного вооружения - дело не быстрое. Для этого потребовался специальный транспортно-загрузочный агрегат. "Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - заметили в Минобороны.
Но в итоге Российская армия получает значительно расширенные боевые возможности. Намёк на то, какие именно, в нескольких "весёлых картинках" показали интернет-пользователи под постом в официальном Twitter Минобороны России. На одном из кадров - отделение боеголовки от ракеты, на другом - вид сверху, намечающий траекторию её полёта, а на третьем - Белый дом - резиденция президента США - уже лежит в руинах.
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