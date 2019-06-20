"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями

Всё более скандальным получается расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе. Пять лет прошло с момента трагедии, но за это время в международной следственной группе (JIT) всё так же безуспешно ищут "доказательства" вины России.

Накануне расследователи даже озвучили имена четырёх подозреваемых по этому делу. Однако "сенсации" не случилось. Имена и фамилии "фигурантов" уже ранее назывались в другом псевдорасследовании катастрофы с МН17.

В числе назначенных подозреваемых, напомним, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов. В докладе Гиркин представлен как полковник ФСБ, а Дубинский и Пулатов - как офицеры ГРУ. В списке фигурирует также один украинец - Леонид Харченко, командир одного из подразделений армии ДНР.

Против всех четырёх, по словам представителей следственной группы, будут выдвинуты обвинения.

В Нидерландах же заявили, что не винят кого-либо из действующих военных российских вооруженных сил в трагедии, случившейся с самолетом "Малайзийских авиалиний" в Донбассе. Как заявил на пресс-конференции в среду в Утрехте глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке, доказательств причастности кого-то из действующих армейцев у них нет, потому и не были названы чьи-либо имена.

"Но, - добавил он, - у нас есть информация о тех людях, о которых мы говорим. Об этих четырех людях".

Об остальных, пояснил голландский прокурор, у следственной группы "нет достаточной информации".

"Чё, прям тайна государственная?"

Самое забавное, на что обратили внимание в Сети, это "доказательства" вины России. Одно из главных - переписка в соцсети "ВКонтакте", которую якобы вёл российский солдат-срочник.

В JIT, напомним, утверждают, что малайзийский Boeing был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, однако в России эти утверждения назвали голословными и категорически их опровергли.

Позже издание The Bell нашло аккаунт якобы того самого солдата 2-го батальона 53-й зенитной ракетной бригады, чья переписка стала доказательством по делу МН17, и опубликовало его беседу в соцсети.

В самой переписке, судя по представленному изданием, девушка по имени Анастасия забросала парня настойчивыми вопросами о его службе. А тот намекнул ей на то, что его коллег по оружию - 3-й батальон - в конце июня 2014 года направили в Донбасс.

В частности, солдат не желал в переписке раскрывать собеседнице "большую тайну".

"Если кто узнает, этому секир-башка, намекнуть только могу", - поясняет он. "Чё, прям тайна государственная?" - настаивает в ответ собеседница. "Песню знаешь такую: "Дан приказ ему - на запад, ей - в другую сторону… Уходили комсомольцы. На гражданскую войну", - процитировал парень в ответ. "К сине-желтым, что ли?" - уточнила Анастасия.

Выяснилось, что этого солдата зовут Максим Герасимов, а девушки, с которой он якобы вёл вышеуказанную переписку, в природе не существует - это фейковый аккаунт, утверждают журналисты. В издании не исключили, что от её имени с военнослужащим переписывался следователь. Поскольку весь разговор состоялся в 2015 году - через год после катастрофы.

Впрочем, сам "автор" переписки категорически опроверг главное "доказательство" JIT, заявив, что никогда подобного не говорил.

"Такого разговора не было", - утверждает Максим.

Он уверяет в беседе с "Открытыми медиа", что "это всё фейк" и "там нарисовано всё".

Фальшивка!

О том, что видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах Совместная следственная группа (ССГ) по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17, сфальсифицированы, заявили в российском МИД.

Отмечается, что Москва по-прежнему готова оказывать всемерное содействие расследованию. И уже было сделано немало в рамках данной работы.

"От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing, - отмечается в официальном сообщении МИД. - А еще были высокоточные экспертизы, доказывающие сфальфисицированность видеоматериалов. А ведь именно на последние и полагается ССГ".

"Пора прекратить свою ложь"

Однако в Вашингтоне настойчиво требуют "крови". Шаткость доказательной базы в Вашингтоне, похоже, никого не удивляет. Напротив, в США это, кажется, восприняли как сигнал к действию: "Ату Россию!" Теперь на Москву начались американские гонения: свои претензии высказали сразу два представителя Госдепартамента США.

В частности, госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России сдать всех подозреваемых по делу, которые находятся на территории РФ.

"Обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены обвинения и которые в настоящее время находятся в России, были привлечены к ответственности", - указывает американский дипломат.

Помпео напомнил требование Совбеза ООН 2166 от 2014 года, согласно которому "все подозреваемые были привлечены к ответственности, и все страны полностью сотрудничали в установлении того, кто за это ответственен".

Те же требования предъявляет и спецпредставитель Госдепа Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер. У себя в Twitter он обвинил Россию в "бессердечии" по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 под Донецком и потребовал от Москвы "прекратить ложь".

"России пора прекратить свою ложь вокруг уничтожения MH17 и прекратить свою бессердечную кампанию дезинформации", - указал Волкер в соцсети.

Он же добавил, что наша страна "должна сотрудничать со следствием".