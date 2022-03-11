"Атомная санкционная война": Замглавы МИД России назвал слабое место Запада

Замглавы МИД России Александр Панкин выразил своё мнение о ходе так называемой атомной санкционной войны и назвал слабое место Запада в этой ситуации.

В интервью газете "Известия" замминистра призвал не заниматься шапкозакидательством в этом вопросе, но и не впадать в панику. Действительно, какое-то время будет трудно, придётся менять даже какие-то бытовые привычки, но Россия однозначно выстоит.

При этом он напомнил о том, что есть существенное различие между жителями России и Запада. Большая и сложная история и судьба русского народа закалила жителей России и научила преодолевать трудности даже ценой каких-то временных невзгод и неудобств.

"Публика в западных странах более чувствительна к одному, двум, трём процентам ухудшения условий жизни, чем мы, прошедшие через многое", - сказал он.

Замминистра ещё раз напомнил о том, что перед принятием тех или иных важных решений по большинству вопросов были учтены и риски, и вызовы.

"Мы всегда говорили, что готовы к любым сценариям, в том числе самым худшим в экономическом и финансовом плане", - сказал он, отметив, что "возможно, мы ещё не дошли до самых худших сценариев".

По словам Панкина, представителям Запада "свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше".