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"Атомная санкционная война": Замглавы МИД России назвал слабое место Запада
11 марта 2022, 07:40 • 380 • Политика
Замглавы МИД России Александр Панкин выразил своё мнение о ходе так называемой атомной санкционной войны и назвал слабое место Запада в этой ситуации.
В интервью газете "Известия" замминистра призвал не заниматься шапкозакидательством в этом вопросе, но и не впадать в панику. Действительно, какое-то время будет трудно, придётся менять даже какие-то бытовые привычки, но Россия однозначно выстоит.
При этом он напомнил о том, что есть существенное различие между жителями России и Запада. Большая и сложная история и судьба русского народа закалила жителей России и научила преодолевать трудности даже ценой каких-то временных невзгод и неудобств.
"Публика в западных странах более чувствительна к одному, двум, трём процентам ухудшения условий жизни, чем мы, прошедшие через многое", - сказал он.
Замминистра ещё раз напомнил о том, что перед принятием тех или иных важных решений по большинству вопросов были учтены и риски, и вызовы.
"Мы всегда говорили, что готовы к любым сценариям, в том числе самым худшим в экономическом и финансовом плане", - сказал он, отметив, что "возможно, мы ещё не дошли до самых худших сценариев".
По словам Панкина, представителям Запада "свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше".
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