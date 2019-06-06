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"Атаковал" ФБР записками о йети: Американец признался, как заставил спецслужбу работать на себя

06 июня 2019, 09:09  •  62 • В мире
CNBC сообщил, что американец Питер Берн в 1976 году заставил ФБР работать на себя - запросил лабораторию спецслужбы проверить 15 волосков, которые могли бы принадлежать снежному человеку. А после "атаковал" ФБР записками о йети. Сейчас документы, связанные с исследованиями полученных образцов, опубликованы спецслужбой.
Федеральное бюро расследований США обнародовало документы, которые были связаны с исследованием образцов кожи и волосков, как предполагалось, снежного человека.
"ФБР проанализировало волосы в связи с поиском Sasquatch, он же "снежный человек", - говорится во внутренней записке бюро от февраля 1977 года.
Анализ проводился после многократного обращения к спецслужбе некоего Пиера Берна, который в то время работал директором информационного центра и активно изучал вопрос существования йети.
CNBC подробно рассказывает о том, как американец заставил работать на себя спецслужбу, буквально "атаковав" ФБР записками о йети. Сам Берн сейчас не признаётся, что заставлял фэбээровцев заниматься анализом образцов, заявив, что "не помнит" этого.
"Однако записи ФБР, опубликованные агентством на его странице публичных документов, показывают, что в 1976 году Берн неоднократно писал ФБР с просьбой провести тесты как на волосах, которые его группа получила, так и на других образцах, которые, как он слышал, могли быть в ведении агентства", - отмечает СМИ.
В одном из писем к помощнику директора ФБР американец отмечал, что не часто сталкивается с "волосами, которые мы не можем идентифицировать".
"Атакуя" спецслужбу запросами, Берн не раз упоминал, что это очень серьёзные исследования. И таки добился того, что специалисты спецслужбы анализ провели.
Но результат вряд ли его обрадовал. Да и сомнений в существовании йети лишь прибавилось, хотя СМИ отмечает, что "это был первый раз, когда ФБР, по-видимому, проверило образец волос, чтобы увидеть, был ли это снежный человек".
Судя по данным ФБР, представленный образец принадлежит "семейству оленевых".

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