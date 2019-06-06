"Атаковал" ФБР записками о йети: Американец признался, как заставил спецслужбу работать на себя

Федеральное бюро расследований США обнародовало документы, которые были связаны с исследованием образцов кожи и волосков, как предполагалось, снежного человека.

"ФБР проанализировало волосы в связи с поиском Sasquatch, он же "снежный человек", - говорится во внутренней записке бюро от февраля 1977 года.

Анализ проводился после многократного обращения к спецслужбе некоего Пиера Берна, который в то время работал директором информационного центра и активно изучал вопрос существования йети.

CNBC подробно рассказывает о том, как американец заставил работать на себя спецслужбу, буквально "атаковав" ФБР записками о йети. Сам Берн сейчас не признаётся, что заставлял фэбээровцев заниматься анализом образцов, заявив, что "не помнит" этого.

"Однако записи ФБР, опубликованные агентством на его странице публичных документов, показывают, что в 1976 году Берн неоднократно писал ФБР с просьбой провести тесты как на волосах, которые его группа получила, так и на других образцах, которые, как он слышал, могли быть в ведении агентства", - отмечает СМИ.

В одном из писем к помощнику директора ФБР американец отмечал, что не часто сталкивается с "волосами, которые мы не можем идентифицировать".

"Атакуя" спецслужбу запросами, Берн не раз упоминал, что это очень серьёзные исследования. И таки добился того, что специалисты спецслужбы анализ провели.

Но результат вряд ли его обрадовал. Да и сомнений в существовании йети лишь прибавилось, хотя СМИ отмечает, что "это был первый раз, когда ФБР, по-видимому, проверило образец волос, чтобы увидеть, был ли это снежный человек".

Судя по данным ФБР, представленный образец принадлежит "семейству оленевых".