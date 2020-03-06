Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Эрдоган завершили переговоры: Точки соприкосновения найдены
Шарий на тв режет правду-матку))
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил про...
Агрессия из Арктики: Зачем Россия наращивает оборону на Севере
Главная / В мире

"Атаковали с применением РСЗО": Путин рассказал об участившихся нападениях на Хмеймим

06 марта 2020, 08:35  •  73 • В мире
Президент России Владимир Путин рассказал об участившихся случаях нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По словам главы государства, 1 марта радикалы атаковали её с применением РСЗО.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер подчеркнул, что боевики в Сирии фактически спровоцировали начало боевых действий.
С начала 2020 года на авиабазу России в Сирии совершено 15 нападений.
"Продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить её из реактивных систем залпового огня", - указал Путин.
Он также отметил, что с начала года в Идлибской зоне бандформирования нарастили активность и регулярно нападали на правительственные войска Сирии, чем спровоцировали начало боестолкновений.
В этой связи Путин напомнил о гибели турецких военных и выразил соболезнования Эрдогану и родственникам погибших.
Встреча двух президентов состоялась в Москве и длилась более шести часов. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о главных договорённостях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией
05 марта 2020, 23:30
«Республиканцы пошли в крупную атаку»: почему Трамп снова заговорил о преступлениях Байдена на Украине
06 марта 2020, 00:35
Агрессия из Арктики: Зачем Россия наращивает оборону на Севере
05 марта 2020, 22:35
Жаловаться на русских - это не метод. Эрдогану дали совет после его "прижиманий к НАТО"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию...
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эр...
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.