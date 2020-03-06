"Атаковали с применением РСЗО": Путин рассказал об участившихся нападениях на Хмеймим

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер подчеркнул, что боевики в Сирии фактически спровоцировали начало боевых действий.

С начала 2020 года на авиабазу России в Сирии совершено 15 нападений.

"Продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить её из реактивных систем залпового огня", - указал Путин.

Он также отметил, что с начала года в Идлибской зоне бандформирования нарастили активность и регулярно нападали на правительственные войска Сирии, чем спровоцировали начало боестолкновений.

В этой связи Путин напомнил о гибели турецких военных и выразил соболезнования Эрдогану и родственникам погибших.

Встреча двух президентов состоялась в Москве и длилась более шести часов. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о главных договорённостях.