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"Атаковали с применением РСЗО": Путин рассказал об участившихся нападениях на Хмеймим
06 марта 2020, 08:35 • 73 • В мире
Президент России Владимир Путин рассказал об участившихся случаях нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По словам главы государства, 1 марта радикалы атаковали её с применением РСЗО.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер подчеркнул, что боевики в Сирии фактически спровоцировали начало боевых действий.
С начала 2020 года на авиабазу России в Сирии совершено 15 нападений.
"Продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить её из реактивных систем залпового огня", - указал Путин.
Он также отметил, что с начала года в Идлибской зоне бандформирования нарастили активность и регулярно нападали на правительственные войска Сирии, чем спровоцировали начало боестолкновений.
В этой связи Путин напомнил о гибели турецких военных и выразил соболезнования Эрдогану и родственникам погибших.
Встреча двух президентов состоялась в Москве и длилась более шести часов. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о главных договорённостях.
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