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"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии

24 декабря 2019, 07:39  •  279 • Политика
На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии совершено нападение. С наступлением темноты боевики атаковали базу при помощи самодельных беспилотников.
Сирийские боевики снова попытались атаковать при помощи примитивных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим. Подробности нападения рассказал на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По его информации, атака была совершена в воскресенье, 22 декабря. Боевики дождались наступления тёмного времени суток, а затем запустили в направлении российской авиабазы самодельные беспилотные летательные аппараты.
"В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления", - рапортовал Юрий Боренков.
Он добавил, что инцидент не нанёс ни материального, ни какого-либо другого ущерба. Никто не пострадал. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, подчеркнул Боренков.

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