"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии

Сирийские боевики снова попытались атаковать при помощи примитивных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим. Подробности нападения рассказал на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его информации, атака была совершена в воскресенье, 22 декабря. Боевики дождались наступления тёмного времени суток, а затем запустили в направлении российской авиабазы самодельные беспилотные летательные аппараты.

"В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления", - рапортовал Юрий Боренков.

Он добавил, что инцидент не нанёс ни материального, ни какого-либо другого ущерба. Никто не пострадал. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, подчеркнул Боренков.