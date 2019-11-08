|
"Асимметрия в боевых возможностях": В Пентагоне признали отставание от России в разработках "гиперзвука"
08 ноября 2019, 19:24 • 136 • В мире
Вашингтону ради "сохранения господства в будущих сражениях" необходимо ликвидировать отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия. Пока же существует серьезная "асимметрия в боевых возможностях", считают в Пентагоне.
О том, что Россия благодаря развитию технологий в области создания "гиперзвука" ушла далеко вперед, заявил в интервью изданию Newsweek официальный представитель американского оборонного ведомства подполковник ВВС США Роберт Карвер, по словам которого, возникшую "асимметрию в боевых возможностях" необходимо устранить.
Объясняя причины такого отставания, Карвер сказал, что Америка "не нацеливалась" на использование гиперзвуковых технологий в качестве оружия. При этом представитель Пентагона утверждает, что "на протяжении десятилетий США были лидерами" в подобных исследованиях.
В настоящее время, добавил подполковник, самым высоким техническим и исследовательским приоритетом американских военных инженеров является создание и развертывание гиперзвукового оружия.
Сегодня Россия – единственная страна, которая официально заявила, что создала гиперзвуковое оружие. Однако, как отметил президент Владимир Путин, использовано оно может исключительно в целях гарантии безопасности, а не как "повод кому-то угрожать".
Напомним, в середине августа Джон Болтон, тогда еще занимавший пост советника президента США по национальной безопасности, заявил в эфире "Голоса Америки", что Россия активно создает новое гиперзвуковое оружие, при этом "супертехнологии" она "похитила" у Соединенных Штатов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2019, 09:39
|
02 ноября 2019, 04:54
|
04 ноября 2019, 00:39
|
05 ноября 2019, 05:09
|
03 ноября 2019, 03:39
|
03 ноября 2019, 10:09
|
05 ноября 2019, 03:39