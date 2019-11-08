"Асимметрия в боевых возможностях": В Пентагоне признали отставание от России в разработках "гиперзвука"

О том, что Россия благодаря развитию технологий в области создания "гиперзвука" ушла далеко вперед, заявил в интервью изданию Newsweek официальный представитель американского оборонного ведомства подполковник ВВС США Роберт Карвер, по словам которого, возникшую "асимметрию в боевых возможностях" необходимо устранить.

Объясняя причины такого отставания, Карвер сказал, что Америка "не нацеливалась" на использование гиперзвуковых технологий в качестве оружия. При этом представитель Пентагона утверждает, что "на протяжении десятилетий США были лидерами" в подобных исследованиях.

"Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", — заявил Карвер.

В настоящее время, добавил подполковник, самым высоким техническим и исследовательским приоритетом американских военных инженеров является создание и развертывание гиперзвукового оружия.

"Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий", - заключил Роберт Карвер.

Сегодня Россия – единственная страна, которая официально заявила, что создала гиперзвуковое оружие. Однако, как отметил президент Владимир Путин, использовано оно может исключительно в целях гарантии безопасности, а не как "повод кому-то угрожать".

Напомним, в середине августа Джон Болтон, тогда еще занимавший пост советника президента США по национальной безопасности, заявил в эфире "Голоса Америки", что Россия активно создает новое гиперзвуковое оружие, при этом "супертехнологии" она "похитила" у Соединенных Штатов.