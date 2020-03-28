"Асимметричный ответ очевиден": Леонков подсказал Мадуро, как отомстить США и Трампу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента Николаса Мадуро. Действия США прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, иначе как беспределом действия Минюста США назвать нельзя. Объявить награду в 15 миллионов долларов за "голову" действующего лидера соседнего государства - это надо очень постараться.

Асимметричный ответ со стороны Мадуро очевиден: он тоже может объявить награду "за Дональда Трампа", предназначенную тем, кто доставит его на честный и справедливый народный суд в Венесуэлу, - пишет Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро не дура".

Эксперт отмечает, что название канала - это не только посыл главе Венесуэлы, но и всем его противникам.

А Гуано, пардон, Гуайдо, не пройдёт, как бы ему ни помогали с помощью сланцевого масла, - подводит итог эксперт Леонков.

Напомним, что ранее тему объявления награды за "голову" президента США поднял политолог и экономист Евгений Сатановский. Он отметил, что миру есть много чего предъявить не только нынешнему, но и многим прошлым американским президентам. Поэтому награду можно объявлять ещё и за головы Обамы, Буша, Клинтона, а также его жены, тоже Клинтон.