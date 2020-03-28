Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / Политика

"Асимметричный ответ очевиден": Леонков подсказал Мадуро, как отомстить США и Трампу

28 марта 2020, 21:35  •  58 • Политика
США назначили награду в 15 миллионов долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Асимметричный ответ со стороны Мадуро очевиден: он тоже может объявить награду "за Дональда Трампа", - комментирует ситуацию военный эксперт Алексей Леонков.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента Николаса Мадуро. Действия США прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
По его мнению, иначе как беспределом действия Минюста США назвать нельзя. Объявить награду в 15 миллионов долларов за "голову" действующего лидера соседнего государства - это надо очень постараться.
Асимметричный ответ со стороны Мадуро очевиден: он тоже может объявить награду "за Дональда Трампа", предназначенную тем, кто доставит его на честный и справедливый народный суд в Венесуэлу, - пишет Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро не дура".
Эксперт отмечает, что название канала - это не только посыл главе Венесуэлы, но и всем его противникам.
А Гуано, пардон, Гуайдо, не пройдёт, как бы ему ни помогали с помощью сланцевого масла, - подводит итог эксперт Леонков.
Напомним, что ранее тему объявления награды за "голову" президента США поднял политолог и экономист Евгений Сатановский. Он отметил, что миру есть много чего предъявить не только нынешнему, но и многим прошлым американским президентам. Поэтому награду можно объявлять ещё и за головы Обамы, Буша, Клинтона, а также его жены, тоже Клинтон.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России
27 марта 2020, 22:35
Киев отказался от особого статуса Донбасса
27 марта 2020, 20:35
"Людей, как тараканов. Разве это жизнь?": Лукашенко похвастался жильём в Минске, унизив Москву
27 марта 2020, 22:35
"Интересно, сколько можно объявить за голову Трампа?": Сатановский о "гениальной" идее главы США
27 марта 2020, 20:35
Контактировал ли с Путиным? В Кремле - первый заболевший коронавирусом. Песков подтвердил
28 марта 2020, 02:35
ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2020, 06:35
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко ...
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" ...
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся ...
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "бла...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
23 марта 2020, 20:35
Россия ввергла США в "стратегический ад": Американский аналитик рассказал о "мести Путина"
23 марта 2020, 15:35
Арсен Аваков объявил чрезвычайное положение и отдал Киев своим карманным нацистам, подавая сигнал регионам брать с него пример
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.