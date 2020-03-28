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"Асимметричный ответ очевиден": Леонков подсказал Мадуро, как отомстить США и Трампу
28 марта 2020, 21:35 • 58 • Политика
США назначили награду в 15 миллионов долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Асимметричный ответ со стороны Мадуро очевиден: он тоже может объявить награду "за Дональда Трампа", - комментирует ситуацию военный эксперт Алексей Леонков.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента Николаса Мадуро. Действия США прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
По его мнению, иначе как беспределом действия Минюста США назвать нельзя. Объявить награду в 15 миллионов долларов за "голову" действующего лидера соседнего государства - это надо очень постараться.
Эксперт отмечает, что название канала - это не только посыл главе Венесуэлы, но и всем его противникам.
Напомним, что ранее тему объявления награды за "голову" президента США поднял политолог и экономист Евгений Сатановский. Он отметил, что миру есть много чего предъявить не только нынешнему, но и многим прошлым американским президентам. Поэтому награду можно объявлять ещё и за головы Обамы, Буша, Клинтона, а также его жены, тоже Клинтон.
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