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"Асад так и не ушёл": Мир поменял свое отношение к президенту Сирии

07 января 2019, 06:39  •  39 • Политика
Ведущий канала "Голос Мордора" в Twitter отметил, что последние месяцы и даже дни показали, что мир фундаментальным образом поменял свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду. Если ранее многие государства требовали его ухода с поста главы арабской республики, то теперь они снова восстанавливают отношения с Дамаском. "...из клуба "Асад должен уйти" ушли уже почти все, а сам Асад так и не ушел", - пишет он.
Напомним, что ранее глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири выразил свое недовольство тем, что все больше государств отказываются от своей критики правительства президента Асада и восстанавливают дипломатические отношения с официальным Дамаском. Это заявление прозвучало после того, как Объединенные Арабские Эмираты вновь открыли свое посольство в Сирии, а сам Башар Асад был приглашен на следующий саммит Лиги арабских государств в Бейруте.
Кроме того, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Ранее официальный Вашингтон был основным критиком сирийского правительства и непрестанно заявлял, что Асад должен оставить пост первого лица государства.
Сирийские курды также договорились с правительством в Дамаске о передаче под контроль последнего удерживаемых ими территорий на севере страны. Это должно будет произойти после вывода американских войск из данного региона.
"Самое забавное, что из клуба "Асад должен уйти" ушли уже почти все, а сам Асад так и не ушёл", - пишет по этому поводу "Голос Мордора".
Самое забавное, что из клуба "Асад должен уйти" ушли уже почти все, а сам Асад так и не ушёл.
— Голос Мордора (@spacelordrock) January 6, 2019

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