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"Артиллерия поддержала атаку боевиков": Россия обвинила Турцию в помощи сирийским террористам
21 февраля 2020, 12:39 • 99 • Политика
Россия впервые открыто обвинила Турцию в поддержке сирийских боевиков. Турецкая артиллерия помогла боевикам провести атаку на правительственные войска Сирии в Кминасе и Найрабе, заявили в Минобороны России.
В Минобороны России впервые официально завили, что власти Турции поддерживают боевиков в сирийской провинции Идлиб. Это произошло вскоре после того, как ВКС России нанесли воздушный удар по позициям боевиков в регионе.
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что боевики атаковали правительственные войска Сирии в районе населённых пунктов Кминас и Найраб, а военные Турции поддержали атаку из артиллерии. В этой связи, по просьбе сирийского командования, российские самолёты Су-24 нанесли воздушный удар по боевикам.
При этом в российском штабе отметили, что это уже не первый раз, когда Турция оказывает военную поддержку антиправительственным боевикам, пишет URA.RU.
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