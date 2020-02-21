"Артиллерия поддержала атаку боевиков": Россия обвинила Турцию в помощи сирийским террористам

В Минобороны России впервые официально завили, что власти Турции поддерживают боевиков в сирийской провинции Идлиб. Это произошло вскоре после того, как ВКС России нанесли воздушный удар по позициям боевиков в регионе.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что боевики атаковали правительственные войска Сирии в районе населённых пунктов Кминас и Найраб, а военные Турции поддержали атаку из артиллерии. В этой связи, по просьбе сирийского командования, российские самолёты Су-24 нанесли воздушный удар по боевикам.

Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки, - говорится в сообщении ЦПВС.

При этом в российском штабе отметили, что это уже не первый раз, когда Турция оказывает военную поддержку антиправительственным боевикам, пишет URA.RU.