"Артамонову не стыдно": Политолог Марат Баширов об отставке главы Калужской области

Президент России Владимир Путин в одном указе принял добровольную отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который руководил регионом последние 20 лет, и назначил временным главой области Владислава Шапшу. Смену руководства прокомментировал политолог Марат Баширов.

Артамонову не стыдно. Область отдаёт крепкую, - написал он в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Стоит отметить, что Анатолий Артамонов руководил Калужской областью с ноября 2000 года. Со своего поста он ушёл по собственному желанию. Вместо него был назначен Владислав Шапша, который с 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска Калужской области. После назначения президент России провёл личную встречу с новым главой региона.

Выборы губернатора Калужской области в связи с отставкой с этого поста Анатолия Артамонова должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Такой информацией поделился член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Напомним, что ранее Путин сменил губернатора Чувашии. Причиной стало видео, на котором руководитель региона заставляет подпрыгивать офицера МЧС за ключами от новой пожарной машины.