"Патриотов", готовых защищать Киев от "вторжения России", вооружат на миллионы долларов. Очевидно, что речь идёт о так называемой армии мэра украинской столицы Виталия Кличко, которую градоначальник создал, чтобы "повысить обороноспособность" города. При этом новые реалии, которые ждут Киев, чиновники уместили в одном предложении.

В частности, на сайте мэра Киева сообщается, что киевский горсовет одобрил городскую целевую программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы. В документе сообщается, что в условиях "продолжения вооруженной агрессии со стороны России", а также якобы высокой угрозы "полномасштабного вторжения" и "терроризма" тоже со стороны нашей страны "важное значение приобретает выполнение мероприятий по организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве.

В частности, мэрия Киева поддержала выделение $3,9 млн для защиты Киева "от Путина". То, что будет ожидать украинскую столицу после реализации этой меры, описали в одном предложении.

"В каждом районе оборудовать пункты постоянной дислокации резервистов, организовать обучение мобилизованных, оборудовать тревожные сирены", - говорится в сообщении.

То есть вся столица будет буквально "нафарширована" вооружёнными боевиками, также будут проходить бесконечные учения и проверки тревожных сирен.

Ранее сообщалось, что Кличко приказал ждать "самого худшего" и перечислил, что нужно сделать перед "вторжением России". В частности, развернуть систему территориальной обороны города.

Стоит отметить, что на Украине с 1 января вступил в силу подписанный президентом страны Владимиром Зеленским закон о "национальном сопротивлении". Кличко не стал ждать 1 января и решил создать свою армию боевиков как можно скорее.

Как отмечают журналисты украинского издания "Страна", в слова Кличко о намерении "защитить" город от нападения России мало кто верит, и очевидно, что попытка создать свою армию больше похожа на желание укрепить своё влияние и контроль в столице.