Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
Главная / Политика

"Армию Кличко" вооружат на миллионы долларов: Новые реалии Киева уместились в одном предложении

21 января 2022, 08:30  •  190 • Политика
"Патриотов", готовых защищать Киев от "вторжения России", вооружат на миллионы долларов. Очевидно, что речь идёт о так называемой армии мэра украинской столицы Виталия Кличко, которую градоначальник создал, чтобы "повысить обороноспособность" города. При этом новые реалии, которые ждут Киев, чиновники уместили в одном предложении.
В частности, на сайте мэра Киева сообщается, что киевский горсовет одобрил городскую целевую программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы. В документе сообщается, что в условиях "продолжения вооруженной агрессии со стороны России", а также якобы высокой угрозы "полномасштабного вторжения" и "терроризма" тоже со стороны нашей страны "важное значение приобретает выполнение мероприятий по организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве.
В частности, мэрия Киева поддержала выделение $3,9 млн для защиты Киева "от Путина". То, что будет ожидать украинскую столицу после реализации этой меры, описали в одном предложении.
"В каждом районе оборудовать пункты постоянной дислокации резервистов, организовать обучение мобилизованных, оборудовать тревожные сирены", - говорится в сообщении.
То есть вся столица будет буквально "нафарширована" вооружёнными боевиками, также будут проходить бесконечные учения и проверки тревожных сирен.
Ранее сообщалось, что Кличко приказал ждать "самого худшего" и перечислил, что нужно сделать перед "вторжением России". В частности, развернуть систему территориальной обороны города.
Стоит отметить, что на Украине с 1 января вступил в силу подписанный президентом страны Владимиром Зеленским закон о "национальном сопротивлении". Кличко не стал ждать 1 января и решил создать свою армию боевиков как можно скорее.
Как отмечают журналисты украинского издания "Страна", в слова Кличко о намерении "защитить" город от нападения России мало кто верит, и очевидно, что попытка создать свою армию больше похожа на желание укрепить своё влияние и контроль в столице.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



190
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 02:40
Вопрос с Курилами можно решить за минуту. В Китае рассказали, кто победит
21 января 2022, 02:40
"Пришёл как привидение": Порошенко обидел официантов ресторана
21 января 2022, 02:40
За ярким сиянием звезды Казахстана скрывалась картонная декорация - Холмогоров
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 14:30
Слова русского дипломата дошли до США и лично Трампа: "Такой фурор"
15 января 2022, 09:20
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
18 января 2022, 15:45
О чём глава ЦРУ говорил с Зеленским? Экс-депутат Рады раскрыл послание США
16 января 2022, 09:15
Китай украл у Америки самое ценное
15 января 2022, 16:55
В России появится новая железная дорога: Путин дал Мишустину поручение
16 января 2022, 18:00
Русский дипломат поправил Блинкена по поводу Украины: "Разве это не опечатка?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.