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"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
12 августа 2019, 06:39 • 98 • В мире
В Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня, постоянно нарушаемый украинскими силовиками. Тем не менее, Киев обвиняет в "провокациях" противоположную сторону. Украинские СМИ идут еще дальше и уже кричат о том, что "армия России пошла в атаку".
Особенно в публикации такого рода "новостей" отличается издание Dialog, обзор новостей которого может действительно нагнать панику. Вот, к примеру, одна из них сообщает, что "в субботу, 10 августа, гибридная армия России сорвала перемирие в Донбассе аж 13 раз".
И это еще не все: "главнокомандующий" Пушилин отдал российской армии приказ, после чего она сразу "пошла в атаку".
Между тем, нарушают перемирие именно украинские силовики. В воскресенье, 11 августа, в результате обстрела со стороны позиций украинских силовиков, открытого в нарушение действующего режима прекращения огня, получил ранение ополченец Луганской народной республики.
Об этом сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий, по словам которого ВСУ по-прежнему идут на провокации и продолжают обстреливать позиции, на которых находятся защитники народной республики.
10 августа со стороны украинских силовиков также было допущено очередное нарушение режима прекращения огня, объявленного в ходе заседания Контактной группы в Минске. В результате нанесенного ВСУ массированного артиллерийского удара по жилым домам на юге ДНР погибли два защитника республики.
Об этом Денис Пушилин сообщил на своём официальном сайте. Били снарядами калибра 120 мм, кроме того, применяли станковые гранатомёты, а также стрелковое оружие. Не говоря уже о том, что обстрел по населённому пункту вели и из БМП. Глава ДНР предупредил, что в случае повторения нарушений условий "Минска" Киеву дадут "симметричный ответ".
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