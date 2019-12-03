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"Армия и спецслужбы никого не остановят": Сатановский предсказал "продажу" Москвы и Питера предателями
03 декабря 2019, 17:39 • 211 • Политика
Политолог Евгений Сатановский у себя на странице в Сети отметил, что если у элиты есть понимание того, что Родиной не торгуют, то "у страны есть будущее". Если же элита продажная, то "армия и спецслужбы никого не остановят и ничего не сохранят". При этом эксперт указал на ситуацию с желающими отдать Курилы Японии. "Так что расслабляться рано, - подчеркнул Сатановский, неожиданно предсказав возможную "продажу" столицы России и города на Неве предателями: - А то и Москвы с Питером не останется".
"Никто никогда никому никаких территорий не уступал и уступать не будет, - обратил внимание подписчиков у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" политолог Евгений Сатановскй. - Кроме нас, когда в пароксизме доверия к будущему и отказу от всех достижений прошлого Горбачёв принял решение уйти из Восточной Европы, после чего СССР рассыпался на части".
Эксперт особо отметил, что "потеряв территории, помнят веками", а "на картах их закрашивают в собственные цвета" и возвращают "при малейшей возможности". В пример политолог привёл ситуацию с Китаем, Макао и Гонконгом.
"Если понимание того, что Родиной не торгуют, у элиты есть, она элита и у страны есть будущее, - подчеркнул Сатановский. - Если нет - она сволочь продажная и будущего нет. Армия и спецслужбы никого не остановят и ничего не сохранят, если верха ничего сохранять не намерены".
В этом случае, уверен эксперт, "народ никто спрашивать не будет". По его мнению, ситуация актуальна для России особенно сейчас - в преддверии 2024-го и последующих годов. "Воссоединение с Россией Крыма вызвало "в Европах" такое возмущение именно потому, что там в отношении России привыкли к другому, - объяснил свою мысль политический эксперт. - Точнее к тому, что наше начальство ведёт себя как стадо баранов во главе с бараном. Иногда откровенным, как в конце советского периода. Иногда взбрыкивающим, как в 90-х. И вдруг…"
Политолог озаботился тем, что и сегодня стоит учитывать тот момент, что есть желающие отдать Курилы Японии.
"Так что расслабляться рано, - резюмировал Сатановский и неожиданно предсказал возможную "продажу" предателями столицы России и Северной столицы: - А то и Москвы с Питером не останется".
Фото: скриншот телеграм-канала "АРМАГЕДДОНЫЧ"
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