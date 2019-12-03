"Армия и спецслужбы никого не остановят": Сатановский предсказал "продажу" Москвы и Питера предателями

"Никто никогда никому никаких территорий не уступал и уступать не будет, - обратил внимание подписчиков у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" политолог Евгений Сатановскй. - Кроме нас, когда в пароксизме доверия к будущему и отказу от всех достижений прошлого Горбачёв принял решение уйти из Восточной Европы, после чего СССР рассыпался на части".

Эксперт особо отметил, что "потеряв территории, помнят веками", а "на картах их закрашивают в собственные цвета" и возвращают "при малейшей возможности". В пример политолог привёл ситуацию с Китаем, Макао и Гонконгом.

"Если понимание того, что Родиной не торгуют, у элиты есть, она элита и у страны есть будущее, - подчеркнул Сатановский. - Если нет - она сволочь продажная и будущего нет. Армия и спецслужбы никого не остановят и ничего не сохранят, если верха ничего сохранять не намерены".

В этом случае, уверен эксперт, "народ никто спрашивать не будет". По его мнению, ситуация актуальна для России особенно сейчас - в преддверии 2024-го и последующих годов. "Воссоединение с Россией Крыма вызвало "в Европах" такое возмущение именно потому, что там в отношении России привыкли к другому, - объяснил свою мысль политический эксперт. - Точнее к тому, что наше начальство ведёт себя как стадо баранов во главе с бараном. Иногда откровенным, как в конце советского периода. Иногда взбрыкивающим, как в 90-х. И вдруг…"

Политолог озаботился тем, что и сегодня стоит учитывать тот момент, что есть желающие отдать Курилы Японии.

"Так что расслабляться рано, - резюмировал Сатановский и неожиданно предсказал возможную "продажу" предателями столицы России и Северной столицы: - А то и Москвы с Питером не останется".