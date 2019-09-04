Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Об экономике никто не думает»: к каким последствиям привела украинская блокада ...
"Сердце разрывается": После бури негодования в Иране 9-летнюю невесту ...
Успешные испытания процессоров Эльбрус в отечественной энергетике (Руслан Осташк...
"Зеленский - президент страны ВАРВАРОВ!": Кедми ОТКРОВЕННО о Второй ми...
Главная / Политика

"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"

04 сентября 2019, 00:39  •  74 • Политика
Глава Удмуртии раскритиковал депутатов за длинные речи на школьных линейках и открытиях детских садов. "Приходит армия чиновников и депутатов, каждому хочется выступить, а маленькие детки стоят и мерзнут", - негодует руководитель региона.
В Удмуртии местных депутатов отругали за излишнюю болтливость. Глава региона Александр Бречалов заявил, что ему поступили жалобы на длинные речи народных избранников в школах и детских садах по случаю Дня знаний.
Глава Удмуртии отметил, что такое наблюдается уже не первый раз. В 2013 году дети замерзли, пока "армия депутатов" выступала на открытии детского сада. По словам Бречалова, ему уже пишут родители и требуют, чтобы на мероприятиях больше не было пять-десять выступлений политиков.
"Приходит армия чиновников и депутатов, каждому хочется выступить, а маленькие детки стоят и мерзнут", - сказал глава Удмуртии на расширенном аппаратном совещании.
Он подчеркнул, что из-за подобного поведения у населения падает доверие к власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 08:24
Матвиенко отметила значительное снижение террористической угрозы в России
04 сентября 2019, 00:39
Антироссийских провокаций не допустит, но ждать потепления не стоит: Эксперт о новом премьере Грузии
04 сентября 2019, 00:39
Лишний выходной уйдет на поиск работы: Жириновский поддержал четырехдневную рабочую неделю
03 сентября 2019, 18:09
Только после критики Путина Греф согласился на уступки по долгам жителям Тулуна
03 сентября 2019, 18:09
В Крыму оценили потери Украины от блокады полуострова
03 сентября 2019, 22:39
Кандидат от КПРФ отказался от поддержки Навального на выборах в Мосгордуму
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2019, 00:24
Пять лет тюрьмы, переквалификация и снятие обвинений: как прошли суды по нарушениям в...
04 сентября 2019, 00:39
И даже королеву не спросила: Спасать свою репутацию Меган Маркл позвала пиарщиков Вай...
04 сентября 2019, 00:39
Напал сзади - и головой в пол: Зеленского призвали приструнить секретаря-"разбой...
04 сентября 2019, 00:39
Российская ПВО перехватила ракеты и сбила вражеские беспилотники
04 сентября 2019, 00:39
"Сердце разрывается": После бури негодования в Иране 9-летнюю невесту хотят...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.