"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"

В Удмуртии местных депутатов отругали за излишнюю болтливость. Глава региона Александр Бречалов заявил, что ему поступили жалобы на длинные речи народных избранников в школах и детских садах по случаю Дня знаний.

Глава Удмуртии отметил, что такое наблюдается уже не первый раз. В 2013 году дети замерзли, пока "армия депутатов" выступала на открытии детского сада. По словам Бречалова, ему уже пишут родители и требуют, чтобы на мероприятиях больше не было пять-десять выступлений политиков.

"Приходит армия чиновников и депутатов, каждому хочется выступить, а маленькие детки стоят и мерзнут", - сказал глава Удмуртии на расширенном аппаратном совещании.

Он подчеркнул, что из-за подобного поведения у населения падает доверие к власти.