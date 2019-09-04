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"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"
04 сентября 2019, 00:39 • 74 • Политика
Глава Удмуртии раскритиковал депутатов за длинные речи на школьных линейках и открытиях детских садов. "Приходит армия чиновников и депутатов, каждому хочется выступить, а маленькие детки стоят и мерзнут", - негодует руководитель региона.
В Удмуртии местных депутатов отругали за излишнюю болтливость. Глава региона Александр Бречалов заявил, что ему поступили жалобы на длинные речи народных избранников в школах и детских садах по случаю Дня знаний.
Глава Удмуртии отметил, что такое наблюдается уже не первый раз. В 2013 году дети замерзли, пока "армия депутатов" выступала на открытии детского сада. По словам Бречалова, ему уже пишут родители и требуют, чтобы на мероприятиях больше не было пять-десять выступлений политиков.
Он подчеркнул, что из-за подобного поведения у населения падает доверие к власти.
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