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"Армейский Диснейленд" и мозаика с Крымом: Как Запад врёт о храме Вооружённых Сил России

21 октября 2020, 08:15  •  83 • Политика
Британские СМИ рассказали о мозаике с изображением Крыма и событий 2014 года в храме Вооружённых Сил России, а также обозвали парк "Патриот" "армейским Диснейлендом".
Храм Вооружённых Сил России объединяет милитаризм, патриотизм и Православие с противоречивым результатом, пишет корреспондент британской газеты The Guardian Шон Уокер. Журналист утверждает, что побывал в подмосковном парке "Патриот" и решил поделиться своими впечатлениями от увиденного.
С первого абзаца Шон Уокер задаёт тон всему материалу, сравнивая Деву Марию с советским агитплакатом, а сам парк "Патриот" и вовсе довольно презрительно называет "армейским Диснейлендом". Не обошлось и без откровенной лжи. Репортёр упоминает о "мозаике с Крымом и событиями 2014 года", которую якобы убрали после "общественного протеста". На самом же деле никто ничего не убирал. Это был просто эскиз, который не был включён в финальный вариант.
"Мы не говорим о геополитическом фоне в какое-то конкретное время - мы говорим о том, что наши Вооружённые Силы получили священную помощь свыше, от Бога и небесных святых. Вот о чём этот храм", - цитирует британский журналист алтарного служителя, но остаётся глух к его словам.

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