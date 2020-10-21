"Армейский Диснейленд" и мозаика с Крымом: Как Запад врёт о храме Вооружённых Сил России

Храм Вооружённых Сил России объединяет милитаризм, патриотизм и Православие с противоречивым результатом, пишет корреспондент британской газеты The Guardian Шон Уокер. Журналист утверждает, что побывал в подмосковном парке "Патриот" и решил поделиться своими впечатлениями от увиденного.

С первого абзаца Шон Уокер задаёт тон всему материалу, сравнивая Деву Марию с советским агитплакатом, а сам парк "Патриот" и вовсе довольно презрительно называет "армейским Диснейлендом". Не обошлось и без откровенной лжи. Репортёр упоминает о "мозаике с Крымом и событиями 2014 года", которую якобы убрали после "общественного протеста". На самом же деле никто ничего не убирал. Это был просто эскиз, который не был включён в финальный вариант.