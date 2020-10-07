"Армения может пойти на уступки, но...": Пашинян назвал условие компромисса по Карабаху

По его словам, Ереван готов к компромиссу, но только в том случае, если он будет взаимным. Просто так сдавать свои позиции республика не собирается.

Армения может пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если к этому же готов Азербайджан, - подчеркнул он в разговоре с агентством AFP.

Ранее Министерство обороны Азербайджана анонсировало широкомасштабное наступление в Карабахе с применением "вооружения большой разрушительной силы". Военное ведомство сообщило о планах нанести серию ударов по военной инфраструктуре противника, однако не уточнило, о каких конкретно целях идёт речь и какое "разрушительное" оружие собирается применить Баку.

Напомним, что замороженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой в конце сентября. Армения и Азербайджан уже несколько раз обменялись ударами и сообщили о потерях в рядах неприятеля. При этом Ереван заявил, что на стороне Баку выступают 300 сирийских боевиков, которых Турция перебросила в регион на помощь своему союзнику. Информацию о присутствии террористов из Сирии подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он опасается, что Кавказ повторит судьбу Сирии - превратится в плацдарм для боевиков со всего мира. В этом случае экстремисты получат возможность скрытно проникать на территорию Армении, Азербайджана и России.