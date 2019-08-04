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"Армения идет по пятам": Россия побила державшийся два года рекорд "Танкового биатлона", но расслабляться рано

04 августа 2019, 16:39  •  57 • Политика
Сборная России побила на "Танковом биатлоне" рекорд 2017 года. "Нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди", - обещает генерал-полковник Иван Бувальцев.
Команда России побила державшийся два года рекорд на "Танковом биатлоне - 2019". Такой информацией поделился начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.
Речь идет о соревнованиях, которые проходили в рамках пятых Армейских международных игр (АрМИ-2019). Новый рекорд был установлен в первом заезде, в котором вместе со сборной России также участвовали команды Армении, Киргизии и Ирана.
Российская команда завершила заезд с результатом 18 минут 55 секунд, тем самым превзойдя рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Отмечается, что от сборной России не отстает команда Армении, поэтому соревнования обещают быть довольно интересными и напряженными.
"Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди", - сказал Бувальцев.
Напомним, что АрМИ-2019 проходят на территории 10 стран мира, включая Россию. А заявки на участие в военных соревнованиях были получены от 30 стран. Организаторы ожидают, что всего в мероприятии примут участие свыше шести тысяч военнослужащих. Страны НАТО в играх участие не принимают. Финальный этап состязаний состоится с 3 по 17 августа.

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