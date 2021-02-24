Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Политика

"Армения без Никола!": Второй вуз Еревана перешёл под контроль протестующих

24 февраля 2021, 14:15  •  148 • Политика
Под контроль протестующих перешел второй вуз Еревана, сообщают источники. По данным очевидцев, в коридоре университета оппозиционеры скандируют: "Армения без Никола!".
По данным издания "Sputnik Армения", несколько десятков сторонников армянской оппозиции ворвались в здание Ереванского государственного университета. Все они призывают студентов и преподавателей поддержать отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
По словам очевидцев, по коридорам университета идут протестующие и скандируют фразу: "Армения без Никола!". О прибытии силовиков на данный момент не сообщалось.
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уточнил, что протестующие также захватили здание Армянского государственного экономического университета.
Протесты в Армении становятся всё более масштабными и объединяют всю оппозицию. Недовольные политикой руководства страны армяне требуют отправить премьер-министра Никола Пашиняна в отставку и назначить досрочные выборы. В своюю очередь Пашинян всеми силами пытается оправдаться за свои провалы. Например, накануне он заявил, что "Искандеры" российского производства сломаны. Якобы ракеты не взрываются или взрываются не полностью. Своим заявлением он вновь свалил вину на Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 03:15
Никол Пашинян вновь свалил вину на Россию, заявив о сломанных "Искандерах"
24 февраля 2021, 10:35
"Поиздержались и намекаете?" Немецкий дипломат соврал про Крым и напросился в гости к русским
24 февраля 2021, 12:25
Российская дипломатия перешла в наступление
24 февраля 2021, 03:15
"Москву - к ответственности": Против России готовят санкции ради подачи "широкого сигнала"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
19 февраля 2021, 10:30
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.