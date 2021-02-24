"Армения без Никола!": Второй вуз Еревана перешёл под контроль протестующих

Под контроль протестующих перешел второй вуз Еревана, сообщают источники. По данным очевидцев, в коридоре университета оппозиционеры скандируют: "Армения без Никола!".

По данным издания "Sputnik Армения", несколько десятков сторонников армянской оппозиции ворвались в здание Ереванского государственного университета. Все они призывают студентов и преподавателей поддержать отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам очевидцев, по коридорам университета идут протестующие и скандируют фразу: "Армения без Никола!". О прибытии силовиков на данный момент не сообщалось.

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уточнил, что протестующие также захватили здание Армянского государственного экономического университета.

Протесты в Армении становятся всё более масштабными и объединяют всю оппозицию. Недовольные политикой руководства страны армяне требуют отправить премьер-министра Никола Пашиняна в отставку и назначить досрочные выборы. В своюю очередь Пашинян всеми силами пытается оправдаться за свои провалы. Например, накануне он заявил, что "Искандеры" российского производства сломаны. Якобы ракеты не взрываются или взрываются не полностью. Своим заявлением он вновь свалил вину на Россию.