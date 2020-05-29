"Арктический душ" для Европы? Писатель оценил русские учения на Севере

Писатель Дмитрий Ледовский прокомментировал десантирование российских ВДВ на Земле Франца-Иосифа в Арктике. Военные высадились с 10 тысяч метров. Это вызвало переполох в европейских СМИ. Особенно встревожились норвежцы. Так, дипломат из Норвежского института внешней политики Якуб Гозимирски назвал учения "символической акцией". Остальные были менее осторожны в оценках.

Эксперты комментировали, что российский десант также может высадиться и на острова Шпицбергена, северная часть которых принадлежит Норвегии, входящей в состав НАТО. "Отсюда до Европы, как говорится, рукой подать", - подытожил писатель.

Он напомнил и о мощных российских базах на побережье Северного морского пути. Все они могут в любой момент стать военными.

"Это тоже понимают натовские стратеги, призывая сдерживать Россию в Арктике. Сдерживать в военной и экономической сферах, сдерживать лишь потому, что именно в Арктике у главного нашего противника США образовалась военная брешь - некое белое пятно, которое уверенно и неуклонно окрашивает в свой триколор наша держава", - напомнил писатель в блоге на РЕН ТВ.

Он заявил, что учения стали настоящим "арктическим душем" для всех оппонентов нашей страны.