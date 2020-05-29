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"Арктический душ" для Европы? Писатель оценил русские учения на Севере
29 мая 2020, 09:55 • 93 • В мире
Писатель Дмитрий Ледовский оценил недавние русские учения, когда вэдэвэшники десантировались на Землю Франца-Иосифа. Это вызвало переполох во многих европейских странах. Особенно встревожились норвежцы, которые находятся территориально близко. Ледовский назвал это "арктическим душем" для Европы.
Писатель Дмитрий Ледовский прокомментировал десантирование российских ВДВ на Земле Франца-Иосифа в Арктике. Военные высадились с 10 тысяч метров. Это вызвало переполох в европейских СМИ. Особенно встревожились норвежцы. Так, дипломат из Норвежского института внешней политики Якуб Гозимирски назвал учения "символической акцией". Остальные были менее осторожны в оценках.
Эксперты комментировали, что российский десант также может высадиться и на острова Шпицбергена, северная часть которых принадлежит Норвегии, входящей в состав НАТО. "Отсюда до Европы, как говорится, рукой подать", - подытожил писатель.
Он напомнил и о мощных российских базах на побережье Северного морского пути. Все они могут в любой момент стать военными.
"Это тоже понимают натовские стратеги, призывая сдерживать Россию в Арктике. Сдерживать в военной и экономической сферах, сдерживать лишь потому, что именно в Арктике у главного нашего противника США образовалась военная брешь - некое белое пятно, которое уверенно и неуклонно окрашивает в свой триколор наша держава", - напомнил писатель в блоге на РЕН ТВ.
Он заявил, что учения стали настоящим "арктическим душем" для всех оппонентов нашей страны.
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