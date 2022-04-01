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Главная / Политика

"Архивы помнят всё!": Рассекречены доказательства геноцида русских на Украине

01 апреля 2022, 09:50  •  27 • Политика
Минобороны обнародовало очередную порцию засекреченных документов. На этот раз в них сказано о преступлениях бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.
В рамках проекта "Архивы помнят всё!" Министерство обороны России показало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего же народа. Зверства, пытки и издевательства они творили и в годы Великой Отечественной войны.
Согласно архивным документам, на захваченных немцами территориях Украинской ССР процветали многочисленные преступления в отношении местных народов.
"Степени жестокости и зверствам украинских националистов по отношению к русским, украинцам, полякам и евреям были удивлены даже немецко-фашистские оккупанты", - отмечают в военном ведомстве.
После освобождения территории Красной армией начались расследования и вскрылся весь ужас - многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств. И совершалось это вовсе не фашистскими захватчиками, а украинскими националистами.
"В первые же дни нападения фашистской Германии на СССР, когда Красная армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам", - говорится в обнародованной докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года.
Подтверждение особой жестокости националистов можно увидеть и в информации Главного политического управления Красной армии от 26 сентября 1944 года.
"31 августа в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 115-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата", - описываются последствия пыток в документе.
Нередко украинские националисты использовали провокации. Один из таких случаев описали в донесении 1-го Украинского фронта от 22 декабря 1944 года. В нём сказано, что порядка трёх сотен бандеровцы переоделись в форму красноармейцев и офицеров и напали на местечко Белый Камень. В это же время к селу подъехали настоящие военнослужащие Красной армии. "Бандиты забросали их гранатами и обстреляли ружейно-пулемётным огнем. Три бойца, в том числе водитель, были сразу убиты, а остальные вели перестрелку с бандеровцами, пока не были частью убиты, частью тяжело ранены. С захваченных раненых и убитых красноармейцев бандиты сняли обмундирование, отобрали документы и зверски над ними надругались", - отмечается в обнародованном документе. Там же сказано, что в самом селе боевики убили до 50 мирных жителей.
Кстати, подобные способы борьбы с помощью обмана, клеветы и фальсификации фактов укронационалисты используют и на современной Украине.
Как отметило Минобороны России, данные опубликованы для сохранения исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов.

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