"Архиепископ Иероним совершил преступление": Экс-министр нацобороны Греции не побоялся обличить ПЦУ

Против признания украинской лжецеркви выступил экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос. Во время своего выступления на научной конференции Института геополитических исследований в Фонде Ставроса Ниархоса он раскритиковал решение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима признать ПЦУ.

По его мнению, признание украинской лжецеркви равносильно совершению преступления.

"Архиепископ Иероним совершил преступление и архиереи Священного Синода совершили преступление, - цитирует "РИА Новости" слова экс-министра, - когда на последнем архиерейском соборе они признали незаконную украинскую церковь первыми".

Озаботился Камменос тем, что приняв подобное решение, пойдя на уступки американской стороне, признав украинских раскольников, греческая церковь настроила Россию против себя.

"Решение сделать приятное Фанару и поддаться давлению некоторых американских кругов настроило Россию против нас", - прямо предупреждает экс-министр и, продолжив свою речь, обратил внимание на то, что именно архиепископ Иероним и архиереи Священного Синода несут ответственность за то, что случится в будущем.

Напомним, в конце прошлого года на Украине местные раскольники создали лжецерковь, поддерживаемую действующим тогда президентом страны Петром Порошенко. Константинопольский патриархат выдал томос об "автокефалии". Русская Православная Церковь выступила категорически против создания ПЦУ, прекратила евхаристическое общение с Фанаром.