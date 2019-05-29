"Архаичный абсурд": "Укроборонпром" оставил сотрудников без работы из-за бронестали от стран ЕС и НАТО

Украинское госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод" остановило производство в цехе сборки корпусов для БТР-4. В концерне "Укроборонпром" заявили, что это решение стало буквально вынужденным.

Там объяснили, мол, военная приемка украинского минобороны отказалась допускать до эксплуатации военными те бронетранспортеры, корпусы которых выполнены из определенной бронестали. А именно – сделанной в странах ЕС и НАТО.

В концерне сочли, что нормы стандартизации, которым не отвечает упомянутая сталь, архаичны. А то, что продукция из стран ЕС и НАТО считается непригодной – почитали абсурдом. "Укроборонпром" считает, что если европейскую бронесталь не допустят к производству, то и на других заводах концерна начнутся проблемы со сборкой.

Тем временем ТАСС напоминает, что в 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места - лишь 34. Тогда же инспекторы от "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" зафиксировали дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем, также неисправными признали шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов на машинах.

В конце апреля этого года Корпус морской пехоты Индонезии отказался от бронемашин украинского производства. Речь шла о возможной закупке около 50 единиц БТР-4. Они не устроили заказчика по показателям мореходности, надежности ходовой части и огневым качествам боевого модуля.