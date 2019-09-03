"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"

Бабченко решил поразить своей "шуткой" пользователей во всех своих соцсетях – правда, при этом кокетливо представив все как итог импровизации. "Ну ладно, ладно. Не удержался. Всё, всё", - под одинаковой подписью везде он выставил коллаж: на фоне снимка Шуфутинского – зеленая рамка с надписью "Зе сентября".

Однако юмор не встретил отклика. Вместо восторгов на Бабченко посыпались ироничные комментарии.

"Аркашка, ты как там в бункере-то? Дают колбасу?" - "посочувствовал" блогеру в твиттере @alexandrbelikof. Год назад Бабченко жаловался – мол, вынужден жить с семьей в бункере, поскольку его якобы пытаются убить российские спецслужбы. При этом не забывал просить денег – мол, попал в трудное положение, подайте на жизнь.

"Юмор" дебилов... петросяновский уровень", - раздраженно отреагировал другой комментатор твиттера @romanrober8.

В фейсбуке также посмеялись над плодами творчества Бабченко.

"Как я счастлив, что никогда не слышал этой песни!" - написал Igor Mikhalyev. "А уж как я её не слышал!" – подколол его некий "Сергій Підсвідомий".

"Это как на Абрамсе в Кремль или ласты в Израиле искать? Или как мордой в чём-то красном в подъезде валяться?" - напомнил Бабченко его прошлые "зрады" Светин Юрий.