Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А теперь я в "Слуге народа"
Моряков осудят заочно: Москва и Киев готовят обмен заключенными
"Об отсрочке Брюссель просить ни за что не буду": Джонсон подтвердил д...
Триумфальное возвращение России в элитный клуб боевого авиастроения
Главная / В мире

"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"

03 сентября 2019, 05:09  •  135 • В мире
Блогера Аркадия Бабченко в Сети подняли на смех из-за его поста, в котором он попытался "остроумно" объединить президента Украины Владимира Зеленского и популярную песню Михаила Шуфутинского – плодом "творчества" стало "Зе сентября". "Аркашка, ты как там в бункере-то?" - посмеялись комментаторы.
Бабченко решил поразить своей "шуткой" пользователей во всех своих соцсетях – правда, при этом кокетливо представив все как итог импровизации. "Ну ладно, ладно. Не удержался. Всё, всё", - под одинаковой подписью везде он выставил коллаж: на фоне снимка Шуфутинского – зеленая рамка с надписью "Зе сентября".
Однако юмор не встретил отклика. Вместо восторгов на Бабченко посыпались ироничные комментарии.
"Аркашка, ты как там в бункере-то? Дают колбасу?" - "посочувствовал" блогеру в твиттере @alexandrbelikof. Год назад Бабченко жаловался – мол, вынужден жить с семьей в бункере, поскольку его якобы пытаются убить российские спецслужбы. При этом не забывал просить денег – мол, попал в трудное положение, подайте на жизнь.
"Юмор" дебилов... петросяновский уровень", - раздраженно отреагировал другой комментатор твиттера @romanrober8.
В фейсбуке также посмеялись над плодами творчества Бабченко.
"Как я счастлив, что никогда не слышал этой песни!" - написал Igor Mikhalyev. "А уж как я её не слышал!" – подколол его некий "Сергій Підсвідомий".
"Это как на Абрамсе в Кремль или ласты в Израиле искать? Или как мордой в чём-то красном в подъезде валяться?" - напомнил Бабченко его прошлые "зрады" Светин Юрий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 22:24
«Проявление инфантилизма»: почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»
03 сентября 2019, 05:09
"Всё испортил Зеленский": Лукашенко признался, почему не может ездить на велосипеде
02 сентября 2019, 22:39
Недосчитались: Мэрию французского городка оштрафовали за нехватку мужчин
03 сентября 2019, 01:54
"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на дно аэропорт на Багамах
03 сентября 2019, 05:09
США готовы к соглашению с "Талибаном": "Не каждый день супердержава идет на унизительный договор" – эксперт
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 01:54
"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на...
03 сентября 2019, 01:54
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
03 сентября 2019, 01:54
"В домашней одежде и тапках повели в машину": Журналиста Илью Азара задержа...
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
03 сентября 2019, 01:54
"Это только начало": Всем "шатателям режима" Соловьев записал пре...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуацию в попытке стать невидимой
31 августа 2019, 08:54
Лукашенко продаёт Белоруссию США за 15 млрд долларов (Telegram. Обзор)
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "унизил" русскую водку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.