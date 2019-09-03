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"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
03 сентября 2019, 05:09 • 135 • В мире
Блогера Аркадия Бабченко в Сети подняли на смех из-за его поста, в котором он попытался "остроумно" объединить президента Украины Владимира Зеленского и популярную песню Михаила Шуфутинского – плодом "творчества" стало "Зе сентября". "Аркашка, ты как там в бункере-то?" - посмеялись комментаторы.
Бабченко решил поразить своей "шуткой" пользователей во всех своих соцсетях – правда, при этом кокетливо представив все как итог импровизации. "Ну ладно, ладно. Не удержался. Всё, всё", - под одинаковой подписью везде он выставил коллаж: на фоне снимка Шуфутинского – зеленая рамка с надписью "Зе сентября".
Однако юмор не встретил отклика. Вместо восторгов на Бабченко посыпались ироничные комментарии.
"Аркашка, ты как там в бункере-то? Дают колбасу?" - "посочувствовал" блогеру в твиттере @alexandrbelikof. Год назад Бабченко жаловался – мол, вынужден жить с семьей в бункере, поскольку его якобы пытаются убить российские спецслужбы. При этом не забывал просить денег – мол, попал в трудное положение, подайте на жизнь.
"Юмор" дебилов... петросяновский уровень", - раздраженно отреагировал другой комментатор твиттера @romanrober8.
В фейсбуке также посмеялись над плодами творчества Бабченко.
"Как я счастлив, что никогда не слышал этой песни!" - написал Igor Mikhalyev. "А уж как я её не слышал!" – подколол его некий "Сергій Підсвідомий".
"Это как на Абрамсе в Кремль или ласты в Израиле искать? Или как мордой в чём-то красном в подъезде валяться?" - напомнил Бабченко его прошлые "зрады" Светин Юрий.
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