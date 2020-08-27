"Аркадий, пора вернуться домой": Бабченко предложили снова бежать. На реабилитацию

Беглый журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook, что под руководством экс-главы СНБО Александра Турчинова американские танки скоро въедут в Москву. Свой пост журналист закончил такими словами: "Заждалась, Москва? Ну жди, жди. Будем!" - и проиллюстрировал своей фотографией на фоне офиса президента Украины.

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сначала предположил, что это мог быть старый пост, поскольку "Аркаша уже четвёртый год едет на "Абрамсе" по Красной площади".

В целом же Стешин назвал подобные призывы "больными проектами" Бабченко. Собеседник Царьграда признался, что знает Аркашу давно и считает одним из лучших стилистов и авторов военной прозы.

"У него действительно шикарные рассказы, у него было огромное писательское будущее, но человек, к сожалению, попал в секту под названием "Новая газета", его там достаточно быстро переформатировали. В итоге он перечеркнул всю свою карьеру - и журналистскую, и писательскую, и повторил путь оппозиции, диссидентов, который начался с 70-х годов. Человек уезжает на Запад - и оказывается, что он никому не нужен в стране исхода, а на месте, куда он приехал, ему приходится в эмигрантском маленьком котле, который побулькивает, писать в какие-то газеты, которые никто не читает. И я думаю, он очень переживает из-за этого", - предположил Стешин.

Именно поэтому Бабченко согласился на "подставу СБУ" с липовым убийством, которая, по мнению спецкора, окончательно перечеркнула карьеру Аркадия как объективного и независимого журналиста, хотя раньше он себя так позиционировал. И, в принципе, был им, считает Стешин.

"Мне кажется, Аркадию нужно пройти курсы реабилитации, желательно на родине, и вообще подумать, как вернуться домой. У нас же родина с такой широкой душой, люди у нас добрые, немцев у нас прощали сразу же практически, как брали в плен: русские над пленными никогда не издевались, в отличие от других народов. Поэтому, мне кажется, Аркадий… вернись домой. Я очень на это надеюсь", - призвал Стешин.