|
"Арифметика мошенничества": США стимулируют низкую явку на выборах-2018
12 марта 2018, 20:54 • 107 • Политика
Несистемная оппозиция с подачи западных спонсоров прибегла к последнему оружию против Кремля – сделать явку на выборах ниже 45%. Так она намерена лишить легитимности претендующего на переизбрания Владимира Путина
Читайте также"Война без войсковых операций": США тратят миллиарды на подрыв суверенитета России Комиссия по защите государственного суверенитета Совета Федерации 6 марта представила доклад о вмешательстве...
Осознавшая обреченность своей позиции и неспособность не то чтобы победить, а даже получить какие-то проценты на президентских выборах, "несистемная оппозиция" с подачи своих заокеанских кураторов прибегла к наиболее удобному оружию. Здесь не нужно общаться с народом, представлять свою программу, которая решит существующие проблемы. Лозунг простой – "бойкот". Его главная цель – снизить явку избирателей, что добавит "ложку дегтя" в результаты.
Сторонники бойкота делают ставку на явку ниже 45%, объясняет зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своей сегодняшней статье:
Климов указывает на то, что "статистическая погрешность" на выборах составляет плюс-минус 5 процентов. Если явка составит 45%, то, ссылаясь на эту погрешность, ее можно будет трактовать как 50%. Сенатор отмечает, что идеи "не ходить на выборы" активно распространяются рупорами американской пропаганды, как "Радио Свобода", и подхватываются "несистемной оппозицией".
Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Владимир Гердо/ТАСС
В январе руководитель федерального штаба политической кампании Алексея Навального Леонид Волков дал интервью Русской службе "Голоса Америки", финансируемому Конгрессом и признанному в России иноагентом. Рассказывая о планах провести "забастовку избирателей", Волков разъяснил суть кампании по бойкоту выборов:
Распространением агитации с целью дискредитации вероятной победы Путина, которую, надо сказать, западные СМИ пророчат громче, чем сторонники российского президента, занимаются не только американские, но и европейские медиа. Сегодня, 12 марта немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выпустила статью "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России".
Читайте такжеАмериканские и европейские "фабрики мысли" объявили войну России В преддверии мартовских президентских выборов растет внешнее давление на Россию, ставящее целью...
В "бойкот-меню" DW российскому избирателю предлагает пять методов того, как выразить протест против выборов. Среди таковых: 1) испортить бюллетень, 2) забрать бюллетень с собой, 3) получить открепительное удостоверение, но не пойти голосовать и 4) проголосовать за кандидата, который вызывает меньше негативных эмоций. Однако, к своему сожалению, немецкое агентство вынуждено признать, что перечисленные методы хоть и уменьшают голоса Путина, но чисто технически повышают явку. А это то, против чего борется "несистемная оппозиция" и Навальный. В такой ситуации "самым легким" и оптимальным вариантом остается метод №5 - "не ходить на выборы", который понижает явку и обесценивает победу Путина.
Кому же выгодна низкая явка на выборах президента России? Внутри страны тем, кто бегает за советом в иностранные посольства, получает деньги и поддержку от западных чиновников, фондов и НКО. Но это лишь "рука", "голова" находится за пределами за океаном. Речь не о Вашингтоне и США, а о группе лиц, которая, по словам Климова "командует США и всем послушным американцам миром" и видит в России угрозу своей глобальной гегемонии.
Мотивы американского истеблишмента просты – если не можешь предотвратить переизбрание Путина, то сделай его очередное избрание "нелегитимным".
- отмечает Климов.
В такой ситуации единственным выходом для тех, кто дорожит целостностью России прийти в избирательные участки 18 марта и предотвратить, таким образом, пропагандируемый подручными Вашингтона бойкот выборов.
Гасанов Камран
Подпишитесь на нас
107
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 марта 2018, 07:39
|
09 марта 2018, 18:09
|
11 марта 2018, 09:09
|
06 марта 2018, 15:24
|
09 марта 2018, 21:24
|
09 марта 2018, 14:39
|
08 марта 2018, 09:24