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"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу

31 декабря 2019, 21:39  •  92 • В мире
Сенатор Алексей Пушков публично ответил главе МИД Украины, который предостерёг ФРГ от "газовой зависимости" от России. Пушков спросил, почему же тогда Украина так бьётся за контракт с "Газпромом" на десять лет, если можно отказаться от этой "зависимости". "Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа. Дунешь - и рассыпется", - подытожил сенатор, вспомнив детскую сказку о трёх поросятах.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на странный комментарий украинского дипломата. Вадим Пристайко предостерёг ФРГ от "газовой зависимости" от России. Он заявил, что в любой момент трубопроводы Германии могут "опустеть".
Пушков с иронией спросил у себя в Twitter, почему же тогда Украина так настаивает на десятилетнем контракте о транзите газа, не соглашаясь на годовой, если можно отказаться от этой "зависимости".
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа. Дунешь - и рассыпется", - заметил Алексей Пушков.
Неожиданное заявление Пристайко сделал 28 декабря. Он сказал, что немцы строят "Северный поток - 2", чтобы сделать себя ещё более независимыми от поставок газа через Украину. Однако, заявил он, если Москва захочет больше не поставлять газ, то "трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют".

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