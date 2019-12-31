"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на странный комментарий украинского дипломата. Вадим Пристайко предостерёг ФРГ от "газовой зависимости" от России. Он заявил, что в любой момент трубопроводы Германии могут "опустеть".

Пушков с иронией спросил у себя в Twitter, почему же тогда Украина так настаивает на десятилетнем контракте о транзите газа, не соглашаясь на годовой, если можно отказаться от этой "зависимости".

"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа. Дунешь - и рассыпется", - заметил Алексей Пушков.

Неожиданное заявление Пристайко сделал 28 декабря. Он сказал, что немцы строят "Северный поток - 2", чтобы сделать себя ещё более независимыми от поставок газа через Украину. Однако, заявил он, если Москва захочет больше не поставлять газ, то "трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют".