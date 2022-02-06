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"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США
06 февраля 2022, 02:30 • 31 • Политика
Власти США рекомендовали 28 русским дипломатам покинуть территорию страны к 30 июня. Посол России Анатолий Антонов рассказал об угрозах в адрес дипломатических работников. "Арестуем вас на следующий день", - передал Антонов слова американских чиновников.
Посол заявил, что США продолжают разрушать дипломатические связи с Россией. Они рекомендовали Москве отозвать ещё 28 сотрудников своих диппредставительств к 30 июня. Всего же в 2022 году Штаты должны покинуть 55 сотрудников русского посольства и консульств.
Формулировка "рекомендовали покинуть" является дипломатическим оборотом, утверждает Антонов. На самом деле речь идёт о высылке из страны.
- возмутился посол, выступая в программе "Соловьёв LIVE".
Тем не менее Анатолий Антонов подчеркнул, что пока в Америке работает хоть один русский дипломат, посольство будет до последнего отстаивать национальные интересы России.
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