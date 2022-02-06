"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США

Власти США рекомендовали 28 русским дипломатам покинуть территорию страны к 30 июня. Посол России Анатолий Антонов рассказал об угрозах в адрес дипломатических работников. "Арестуем вас на следующий день", - передал Антонов слова американских чиновников.

Посол заявил, что США продолжают разрушать дипломатические связи с Россией. Они рекомендовали Москве отозвать ещё 28 сотрудников своих диппредставительств к 30 июня. Всего же в 2022 году Штаты должны покинуть 55 сотрудников русского посольства и консульств.

Формулировка "рекомендовали покинуть" является дипломатическим оборотом, утверждает Антонов. На самом деле речь идёт о высылке из страны.

На наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, нам было сказано: "Мы арестуем вас на следующий день и отправим в соответствующее учреждение". Разве это не высылка российских дипломатов?

- возмутился посол, выступая в программе "Соловьёв LIVE ".

Тем не менее Анатолий Антонов подчеркнул, что пока в Америке работает хоть один русский дипломат, посольство будет до последнего отстаивать национальные интересы России.