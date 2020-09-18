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"Арестовать туман": Поляки не сдержали смеха после требований Варшавы к России

18 сентября 2020, 15:30  •  38 • Политика
Поляки не смогли сдержать смеха после требований Варшавы выдать российских диспетчеров. "С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос берёзу", - пишут в польском сегменте Сети.
Речь идёт о намерении Польши начать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолёта президента Леха Качиньского. По мнению Варшавы, решение суда об аресте диспетчеров станет первым шагом к объявлению их в международный розыск и выдаче их польским властям.
Статья Wirtualna Polska на эту тему вызвала эмоциональную реакцию жителей Польши, которые просто не смогли сдержать смеха, а также возмущения. Пользователи Сети интересуются, самим властям не смешно ли приходить к такому решению спустя 10 лет?
Пользователь ratunku!!! напоминает, что диспетчеры "несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения".
"Обвинять диспетчеров - идиотизм", - подчеркнул он.
Читатель Rzepin отмечает, что с тем же успехом Польше "можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос берёзу".
В целом читатели отмечают, что запрос на арест диспетчеров со стороны Варшавы подтверждает, что никакого покушения не было.
"Вопрос: чем тогда уже десять лет занимается Смоленская комиссия? Компрометация Польши продолжается", - констатирует Ххх.

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