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"Арестовать и лишить статуса": Движение "Сорок сороков" требует привлечь депутата Оксану Пушкину за клевету

28 ноября 2019, 04:24  •  104 • Политика
"Сорок сороков" попросило СК и ФСБ возбудить уголовное дело против депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, а также её адвоката Константина Добрынина. В случае подтверждения признаков преступления движение призывает лишить их статуса и поместить под арест.
Движение "Сорок сороков" обратилось в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД с призывом возбудить уголовное дело на депутата Госдумы Оксану Пушкину и её адвоката Константина Добрынина по подозрению в ложном доносе и клевете, а также возбуждении ненависти и вражды. Об этом говорится в соответствующем письме лидера православного движения Андрея Кормухина, которое он направил в правоохранительные органы.
Обвинения в адрес депутата и её адвоката связаны с их обращением в МВД с требованием провести проверку в отношении движения "Сорок сороков", выступающего против принятия закона о домашнем насилии, который может нанести больше вреда, чем пользы, и окончательно разрушить институт семьи. Пушкина и Добрынин же являются ярыми сторонниками законопроекта.
"К. Добрынин и его заявленный работодатель депутат Госдумы О. Пушкина не могут не знать, что движение "Сорок сороков", состоящее в существенной своей части из многодетных отцов и матерей... всегда действует исключительно на правовой основе", - говорится в письме.
Кормухин отмечает, что поскольку в обращении Пушкиной и Добрынина не было приведено ни одного реального доказательства предъявленных движению "Сорок сороков" обвинений, то их действия можно рассматривать как ложный донос и клевету. Лидер движения "Сорок сороков" требует возбудить против депутата и адвоката уголовные дела по соответствующим статьям, а также лишить их депутатского и адвокатского статуса.
"Кроме того, прошу вас провести самую тщательную проверку того, кто платил и за что деньги О. Пушкиной в США во время её длительного пребывания там в 1990-х гг., в каких ещё, возможно, проектах гомосексуальных идеологических организаций она тогда или позже принимала участие, с кем из сотрудников спецслужб США или иных организаций, осуществляющих подрывную деятельность против России, она в те годы или после встречалась и на какой предмет", - говорится в заключение.
Напомним, что Оксана Пушкина также писала заявление в прокуратуру на канал "Царьград" из-за материала о разработке карьера на братских могилах близ деревни Михайловское Рузского городского округа.

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