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"Арестовать и лишить статуса": Движение "Сорок сороков" требует привлечь депутата Оксану Пушкину за клевету
28 ноября 2019, 04:24 • 104 • Политика
"Сорок сороков" попросило СК и ФСБ возбудить уголовное дело против депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, а также её адвоката Константина Добрынина. В случае подтверждения признаков преступления движение призывает лишить их статуса и поместить под арест.
Движение "Сорок сороков" обратилось в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД с призывом возбудить уголовное дело на депутата Госдумы Оксану Пушкину и её адвоката Константина Добрынина по подозрению в ложном доносе и клевете, а также возбуждении ненависти и вражды. Об этом говорится в соответствующем письме лидера православного движения Андрея Кормухина, которое он направил в правоохранительные органы.
Обвинения в адрес депутата и её адвоката связаны с их обращением в МВД с требованием провести проверку в отношении движения "Сорок сороков", выступающего против принятия закона о домашнем насилии, который может нанести больше вреда, чем пользы, и окончательно разрушить институт семьи. Пушкина и Добрынин же являются ярыми сторонниками законопроекта.
Кормухин отмечает, что поскольку в обращении Пушкиной и Добрынина не было приведено ни одного реального доказательства предъявленных движению "Сорок сороков" обвинений, то их действия можно рассматривать как ложный донос и клевету. Лидер движения "Сорок сороков" требует возбудить против депутата и адвоката уголовные дела по соответствующим статьям, а также лишить их депутатского и адвокатского статуса.
Напомним, что Оксана Пушкина также писала заявление в прокуратуру на канал "Царьград" из-за материала о разработке карьера на братских могилах близ деревни Михайловское Рузского городского округа.
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