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"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко

23 декабря 2019, 12:09  •  321 • Политика
Игорь Коротченко запустил опрос на личной странице Twitter, собирая мнения о возможных вариантах ответа России на санкции США. Итак, как Россия может "ударить" по Вашингтону? Ответы дали самые разные - от "ареста депутатов" до высылки "пособников Госдепа" - "визг поднимется до ультразвука".
Главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко на личной странице в социальной сети Twitter проводит традиционный опрос по следам событий в стране и в мире. На этот раз Коротченко интересуется у подписчиков, как Россия могла бы ответить на санкции, введённые США.
"Как надо ответить на новые санкции США? (вариант “выразить глубокую обеспокоенность" просьба не предлагать!)", - пишет Коротченко.
США в разные периоды объявляли самые разные санкции, нацеленные на Россию. Последний пакет касается проекта "Северный поток - 2", и это не только санкции против России, но и ограничения, направленные на Европу. США надеются помешать строительству газопровода, что в Германии, например, уже назвали вмешательством во внутренние дела. Итак, что предлагают подписчики Коротченко?
"Не поставлять космические двигатели", - пишет Олег Яшин @feniksdook6.
"Признать США страной-террористом", - отмечает ё @pavel_gord.
"Арестовать депутатов Думы, чиновников, миллиардеров, имеющих двойное гражданство, недвижимость, счета, родственников в США", - предлагает Владислав Михайлов @Tcheslavp.
"Дипломатов - домой! Куба, Венесуэла, возможно, Мексика - установить наши военные базы!!! Естественно, по космосу - санкции! Начать "игру" по поводу Аляски / нервы потрепать!" - выдаёт свой вариант NIKOLAI @nikolaimalz.
"Самое обидное для американцев - это обнулить их все вложения в расшатывание ситуации в РФ, поэтому всех грантоедов, пособников Госдепа, либералов из правительства - к ногтю. Вот визг поднимется - до ультразвука", - предлагает Сергей Кузнецов @serge_smith.
К этому часу опрос набрал более трёх сотен ответов.
Фото: twitter.com/i_korotchenko.

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