"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко

Главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко на личной странице в социальной сети Twitter проводит традиционный опрос по следам событий в стране и в мире. На этот раз Коротченко интересуется у подписчиков, как Россия могла бы ответить на санкции, введённые США.

"Как надо ответить на новые санкции США? (вариант “выразить глубокую обеспокоенность" просьба не предлагать!)", - пишет Коротченко.

США в разные периоды объявляли самые разные санкции, нацеленные на Россию. Последний пакет касается проекта "Северный поток - 2", и это не только санкции против России, но и ограничения, направленные на Европу. США надеются помешать строительству газопровода, что в Германии, например, уже назвали вмешательством во внутренние дела. Итак, что предлагают подписчики Коротченко?

"Не поставлять космические двигатели", - пишет Олег Яшин @feniksdook6.

"Признать США страной-террористом", - отмечает ё @pavel_gord.

"Арестовать депутатов Думы, чиновников, миллиардеров, имеющих двойное гражданство, недвижимость, счета, родственников в США", - предлагает Владислав Михайлов @Tcheslavp.

"Дипломатов - домой! Куба, Венесуэла, возможно, Мексика - установить наши военные базы!!! Естественно, по космосу - санкции! Начать "игру" по поводу Аляски / нервы потрепать!" - выдаёт свой вариант NIKOLAI @nikolaimalz.

"Самое обидное для американцев - это обнулить их все вложения в расшатывание ситуации в РФ, поэтому всех грантоедов, пособников Госдепа, либералов из правительства - к ногтю. Вот визг поднимется - до ультразвука", - предлагает Сергей Кузнецов @serge_smith.

К этому часу опрос набрал более трёх сотен ответов.

Фото: twitter.com/i_korotchenko.