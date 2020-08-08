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"Арабский троллинг пиндосов": Военкор Блохин показал юморное фото

08 августа 2020, 21:20  •  151 • Политика
Военкор Олег Блохин показал "арабский троллинг пиндосов". Соответствующее юморное фото он опубликовал в своём Telegram-канале.
В своём аккаунте Oleg Blokhin военкор опубликовал интересное фото: в центре кадра мужчина арабской внешности стоит рядом с военнослужащим и держит в руках картонную табличку с надписью на арабском языке. Из надписи выясняется, что военнослужащий - американец.
"Это американец осёл, он не умеет читать на арабском. Ваш брат Абу Джихар", - процитировал Блохин надпись на картонке.
"Арабский троллинг пиндосов", - подписал фото военкор.
Фото: Скриншот Telegram/Олег Блохин

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