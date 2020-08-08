"Арабский троллинг пиндосов": Военкор Блохин показал юморное фото

В своём аккаунте Oleg Blokhin военкор опубликовал интересное фото: в центре кадра мужчина арабской внешности стоит рядом с военнослужащим и держит в руках картонную табличку с надписью на арабском языке. Из надписи выясняется, что военнослужащий - американец.

"Это американец осёл, он не умеет читать на арабском. Ваш брат Абу Джихар", - процитировал Блохин надпись на картонке.

"Арабский троллинг пиндосов", - подписал фото военкор.

Фото: Скриншот Telegram/Олег Блохин