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"Арабская весна" провалилась: США признали поражение

10 декабря 2020, 05:35  •  12 • В мире
В декабре 2020 года исполняется 10 лет событию, которое дало толчок процессу, получившему название "арабская весна": 17 декабря 2010 года тунисский уличный торговец Мохаммед Буазизи поджёг себя в знак протеста в малоизвестном городе Сиди-Бузид. Вслед за этим массовые протесты охватили весь Ближний Восток и Северную Африку. Каковы итоги с позиций нынешнего дня?
Автор:
Аналитическая группа "Катехон"
Материал предоставлен Аналитической группой "Катехон".
В Тунисе и Египте их итогом стало относительно мирное свержение прежних режимов. В Ливии за протестами последовала гражданская война, интервенция НАТО, фактический распад государственности и вновь гражданская война, продолжающаяся по сей день. В Йемене – гражданская война, интервенция стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ и исчезновение единых государственных структур. Йеменский конфликт также продолжается до настоящего времени. В Сирии лишь усилия России и Ирана спасли страну от схожего сценария и остановили превращение её в опорный пункт международного терроризма.
"Арабская весна" привела к масштабной дестабилизации на всём Ближнем Востоке, отзвуками которой стали теракты в Европе и России (взрыв в Санкт‑Петербурге в метро в 2017-м).
США в те годы поддержали "арабскую весну". Госсекретарь Хиллари Клинтон приветствовала "переход к демократии на Ближнем Востоке". Эта поддержка оправдывалась идеями "глобального политического пробуждения" Збигнева Бжезинского, близкого к администрации Барака Обамы. Бжезинский тогда призывал Вашингтон возглавить процесс "демократических" перемен в странах третьего мира, чтобы удержать мировое лидерство.

Провал "демократии"

В 10-летний юбилей "арабской весны" коллеги Бжезинского из ведущего глобалистского аналитического центра – Совета по международным отношениям (CFR – самая мощная частная организация по влиянию на внешнюю политику США) – провели сравнение эволюции стран арабского мира до и после этих событий. Вывод неутешителен:
Восстания, широко известные как "арабская весна", принесли скромные политические, социальные и экономические выгоды некоторым жителям региона. Но они также привели к ужасному и продолжительному насилию, массовым перемещениям и обострению репрессий в некоторых частях региона.
Никакого устойчивого прогресса в усвоении западных норм "демократии" в странах, охваченных протестами "арабской весны", по данным CFR, не произошло. Исключение – Тунис.
Более того, даже там, где CFR видит временный прогресс, – в Ливии и в Египте, которые якобы достигли демократического пика в 2012 году, эти данные можно поставить под сомнение. В разрушенной гражданской войной Ливии реальная власть оказалась в руках группировок боевиков, в Египте представитель "Братьев-мусульман" Мухаммед Мурси пришёл к власти под давлением протестующих, а противники Мурси обвиняли его в присвоении 1 млн голосов на "демократических выборах".
CFR ссылается на "индексы демократии" другой американской либеральной структуры – Freedom House. Это ангажированный источник. Тем не менее признаётся, что, несмотря на прогресс Туниса в "демократии", к власти в стране пришли исламисты.
Свобода прессы в регионе сегодня хуже, чем в годы до восстаний,
– утверждают американские аналитики. Также, по их словам, ухудшилось положение с интернет-свободами.

До "арабской весны" всё в регионе было лучше, чем после неё

"Арабская весна", отмечает CFR, привела к существенному снижению уровня жизни, прежде всего в охваченных войной Сирии, Ливии и Йемене. Надежды молодёжи, которая была одним из моторов протестов, на улучшение своего положения не оправдались:
"Безработица среди молодёжи в регионе остаётся самой высокой в мире и обострилась в ряде стран, в некоторых случаях разжигая [новые] протесты".
Коррупция, против которой выступали протестующие, никуда не делась. Более того, данные Всемирного банка говорят, что ситуация и в этой сфере ухудшилась, несмотря на "арабскую весну". Сквернее всего дела во всё тех же Ливии, Йемене и Сирии.
Войны и безработица привели к массовой миграции из региона.
В результате возникновения гражданских войн в Ливии, Сирии и Йемене произошли массовые перемещения населения. Во многих случаях иностранное военное вмешательство усугубило насилие и беспорядки,
– отмечает CFR. Так, число беженцев из Сирии и внутренне перемещённых лиц в 2019 году составляло 12,9 млн человек, из Йемена – 3,7 млн, из Ливии – 377,7 тыс.
Единственный "плюс", который замечают аналитики CFR, – незначительное увеличение числа женщин в парламентах. Однако и здесь существенного прогресса они не видят.
Как следует из данных, представленных Советом по международным отношениям, "арабская весна" не помогла народам Ближнего Востока победить коррупцию, решить проблемы бедности или безработицы – и добиться демократии, то есть достичь всех заявленных лидерами протестов целей.
Все проблемы региона лишь усугубились. Результатом поддержанного США процесса стало ухудшение ситуации в арабском мире, войны и конфликты. То, о чём долгие годы говорят антиглобалисты, признали и интеллектуальные проводники глобализации.
Другое дело, что кураторы "арабской весны" в той же администрации Обамы вовсе и не собирались улучшать положение арабов, а, согласно доктрине "управляемого хаоса" Стивена Манна, использовали именно кризисы для продвижения своих интересов, извлекая выгоду из процессов распада и дестабилизации. Ни одна инспирированная или поддержанная Западом "демократическая" (читай: цветная) революция ещё не улучшила жизнь рядовых участников этой революции. Однако об этом CFR, конечно, не напишет.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
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