По мнению спецпредставителя правительства Китая, поддержка "арабской весны" была грубой ошибкой стран Евросоюза, и теперь они расплачиваются за неё, пытаясь справиться с неиссякающим потоком беженцев.

"Каддафи — это политическая фигура, отстаивавшая справедливую политическую позицию", - настаивает Лю Гуйцзинь.

Во время его правления в Ливии были разного рода проблемы, но народ никогда не голодал, у жителей была спокойная и хорошая жизнь, настаивает спецпредставитель КНР. Запад не желал видеть Каддафи у власти и поддержал его свержение. В итоге Ливия уже восемь лет живёт в состоянии войны и кровопролитного хаоса, отметил господин Гуйцзинь в интервью ТАСС. Нестабильность в Ливии вызвала массовый поток беженцев в Европу, и у ЕС возникли с этим крупные проблемы.

Китайский дипломат не стал отрицать, что у убитого Каддафи, кроме достоинств, были и неоднозначные черты: например, он претендовал на статус "босса Африки". Однако невозможно отрицать, что при его правлении народ процветал. "Затем пришла "арабская весна" с вмешательством НАТО и западных стран - и всему этому был положен конец", - добавил представитель Пекина.

По его словам, то, что поддержка "арабской весны" стала грубой ошибкой Запада, совершенно очевидно — выгода, которая была извлечена от свержения Каддафи, оказалась ничтожной по сравнению с негативным эффектом.

Напомним, инспирированная Западом "арабская весна" прокатилась практически по всему арабскому миру. В Тунисе, Египте и Йемене она закончилась революциями, в Ливии и Сирии — гражданскими войнами, массовые протесты произошли в Бахрейне, Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, проблемы также были в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре.

Ливийской оппозиции удалось установить контроль над страной при военной поддержке НАТО. Муаммар Каддафи пытался скрыться в колонне отступающих военных автомобилей. Они были разбомблены авиацией НАТО, после этого ливийский правитель был забит прикладами. Его тело после смерти было выставлено в холодильнике для овощей. Требования России, Верховного комиссара ООН по правам человека и правозащитной организации Amnesty International о расследовании обстоятельств самосуда были проигнорированы.