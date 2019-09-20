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"Апписались... А я бы голову свернул!" Лукашенко устроил педагогический разнос чиновникам

20 сентября 2019, 03:24  •  49 • В мире
Во время очередного совещание президент Белоруссии устроил разнос чиновникам по поводу ситуации в национальной системе безопасности, а заодно заступился за учительницу из Гомеля, которую уволили из-за резкого обращения с учеником-четвероклассником. "Описались, что видео выложили… А я бы голову свернул", - с гневом заявил белорусский лидер.
Речь шла об инциденте с видеозаписью, выложенной в Сеть, на которой гомельская учительница накричала на доводившего ее ученика. Как выяснилось позднее, скандал произошел из-за того, что ученик сначала подставил подножку педагогу, которая переставляла тяжелую парту, а в добавок еще кинул ей в спину бумажный стаканчик.
Видеозапись сделали одноклассники ученика, которому учительница устроила разнос на уроке, родители выложили ролик в сеть и вскоре педагог, проработавшая в школе 35, была уволена.
Встав на защиту учительницы, Лукашенко раскритиковал местное начальство со словами: "описались, что у них, видите ли, [видео] в социальных сетях разместили".
"Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то", — заявил белорусский лидер губернатору Гомельской области Геннадию Соловью.
По словам президента, многие школьные проблемы связаны с тем, что ученики полностью зависят от гаджетов. Лукашенко уверен в том, что гаджеты не только отвлекают школьников от учебного процесса, но и не позволяют им думать.
"Одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег", - цитирует слова Лукашенко агентство БелТа.
Президент также заявил, что, по его мнению, в белорусской системе образования "творится бардак", при этом Лукашенко напомнил и о трагедии в Столбцах, где школьник убил ножом учительницу и ранил двух учеников.
"А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть", — с возмущением заявил белорусский лидер.
После вмешательства Лукашенко, гомельскую учительницу восстановили в должности, зато директор школы и ряд чиновников местного уровня были уволены. При этом строгое предупреждение получили ряд чиновников, среди них премьер Белоруссии и глава президентской администрации.

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