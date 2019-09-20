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"Апписались... А я бы голову свернул!" Лукашенко устроил педагогический разнос чиновникам
20 сентября 2019, 03:24 • 49 • В мире
Во время очередного совещание президент Белоруссии устроил разнос чиновникам по поводу ситуации в национальной системе безопасности, а заодно заступился за учительницу из Гомеля, которую уволили из-за резкого обращения с учеником-четвероклассником. "Описались, что видео выложили… А я бы голову свернул", - с гневом заявил белорусский лидер.
Речь шла об инциденте с видеозаписью, выложенной в Сеть, на которой гомельская учительница накричала на доводившего ее ученика. Как выяснилось позднее, скандал произошел из-за того, что ученик сначала подставил подножку педагогу, которая переставляла тяжелую парту, а в добавок еще кинул ей в спину бумажный стаканчик.
Видеозапись сделали одноклассники ученика, которому учительница устроила разнос на уроке, родители выложили ролик в сеть и вскоре педагог, проработавшая в школе 35, была уволена.
Встав на защиту учительницы, Лукашенко раскритиковал местное начальство со словами: "описались, что у них, видите ли, [видео] в социальных сетях разместили".
По словам президента, многие школьные проблемы связаны с тем, что ученики полностью зависят от гаджетов. Лукашенко уверен в том, что гаджеты не только отвлекают школьников от учебного процесса, но и не позволяют им думать.
Президент также заявил, что, по его мнению, в белорусской системе образования "творится бардак", при этом Лукашенко напомнил и о трагедии в Столбцах, где школьник убил ножом учительницу и ранил двух учеников.
После вмешательства Лукашенко, гомельскую учительницу восстановили в должности, зато директор школы и ряд чиновников местного уровня были уволены. При этом строгое предупреждение получили ряд чиновников, среди них премьер Белоруссии и глава президентской администрации.
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