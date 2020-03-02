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"Аппетиты чиновников от температуры не зависят": Жители России не верят в снижение платы за ЖКУ из-за теплой зимы
02 марта 2020, 12:35 • 14 • Политика
Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы. "Суммы платежей за отопление в платёжках россиян за ЖКУ не только не снизились, но даже выросли, потому что аппетиты чиновников не зависят от температуры окружающей среды", - комментируют информацию в соцсетях.
В некоторых регионах России пересмотрят тарифы на коммунальные услуги из-за аномально теплой зимы, сообщили СМИ со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ. Однако пользователи соцсетей не верят в снижение цен и предполагают, что плата, наоборот, будет увеличена.
Издание "Известия" пишет, что снижение цен коснется жителей регионов, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, исходя из среднемесячного объема потребления. То есть вся переплата будет учитываться при ежегодной корректировке по показаниям счетчиков.
Тем не менее российские пользователи не верят в снижение платежей по ЖКХ. Они, напротив, считают, что оплата будет увеличена из-за жадности чиновников.
Напомним, что, по данным Росгидромета, зима 2020 года в России может стать самой тёплой за всё время наблюдений за погодой. Это связано с тем, что все три зимних месяца в России царило атлантическое тепло. Подобного не случалось последние 80 лет, подчеркивают в Росгидромете.
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