"Аппаратные приличия соблюдены": В Казахстане прошли выборы президента

По данным экзитпола, который был проведен институтом "Общественное мнение", соперник Токаева, Амиржан Косанов, набирает только 15,39% голосов. Третьей в списке – единственная женщина в этой президентской гонке Дания Еспаева.

Всего же, как сообщили в ЦИК Казахстана, к избирательным урнам пришло в воскресенье 77 процентов жителей республики. При этом самой низкой на была в Нур-Султане (68,3%) и в Алма-Ате (52,2%). Заметно активнее горожан были жители сельских районов.

Наблюдатели и журналисты отметил, что в этом году реклама кандидатов была довольно скромной. По словам политолога Талгата Калиева, в этом году главный акцент был сделан на соцсетях.

"В этом есть своя мудрость. Реклама в соцсетях гораздо менее затратна, нежели покупка билборда. Все претенденты на пост президента активно вели страницы в Facebook и Twitter, отвечали на комментарии и личные сообщения пользователей", - пояснил эксперт в беседе с "Известиями".

Как говорят местные жители, никаких эксцессов на выборах не было, собственно, как и всегда. При этом обращало на себя внимание довольно большое число наблюдателей – как местных, так и иностранных. Наблюдала за честностью и прозрачностью выборов и местные молодежные активисты. Все они отмечают, что нарушений на выборах отмечено не было.

Комментируя завершившиеся в Казахстане выборы, Евгений Митченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", отметил, что все "формальные элементы и аппаратные приличие" были соблюдены. Это касается и более скромного результата Токаева на выборах, чем в свое время было у Нурсултана Назарбаева. При этом обществу продемонстрировали, что есть и конкуренция на этих выборах.