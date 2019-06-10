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"Аппаратные приличия соблюдены": В Казахстане прошли выборы президента
10 июня 2019, 04:09 • 64 • В мире
В Казахстане подсчитывают голоса избирателей на прошедших 9 июня президентских выборах. Согласно предварительным данным, с результатов в 70,13% голосов Касым-Жомарт Токаев. Это более скромный результат, чем был на прошлых выборах у Нурсултана Назарбаева. "Аппаратные приличия соблюдены", считает эксперт Евгений Минченко.
По данным экзитпола, который был проведен институтом "Общественное мнение", соперник Токаева, Амиржан Косанов, набирает только 15,39% голосов. Третьей в списке – единственная женщина в этой президентской гонке Дания Еспаева.
Всего же, как сообщили в ЦИК Казахстана, к избирательным урнам пришло в воскресенье 77 процентов жителей республики. При этом самой низкой на была в Нур-Султане (68,3%) и в Алма-Ате (52,2%). Заметно активнее горожан были жители сельских районов.
Наблюдатели и журналисты отметил, что в этом году реклама кандидатов была довольно скромной. По словам политолога Талгата Калиева, в этом году главный акцент был сделан на соцсетях.
Как говорят местные жители, никаких эксцессов на выборах не было, собственно, как и всегда. При этом обращало на себя внимание довольно большое число наблюдателей – как местных, так и иностранных. Наблюдала за честностью и прозрачностью выборов и местные молодежные активисты. Все они отмечают, что нарушений на выборах отмечено не было.
Комментируя завершившиеся в Казахстане выборы, Евгений Митченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", отметил, что все "формальные элементы и аппаратные приличие" были соблюдены. Это касается и более скромного результата Токаева на выборах, чем в свое время было у Нурсултана Назарбаева. При этом обществу продемонстрировали, что есть и конкуренция на этих выборах.
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