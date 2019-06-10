Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдавию объявили захваченным государством
Дом экс-шпиона Скрипаля решили выкупить власти Солбери, чтобы не дать ему "...
5 самых суровых российских военных баз
В партии Порошенко "герой трех революций": Экс-президент Украины предс...
Главная / В мире

"Аппаратные приличия соблюдены": В Казахстане прошли выборы президента

10 июня 2019, 04:09  •  64 • В мире
В Казахстане подсчитывают голоса избирателей на прошедших 9 июня президентских выборах. Согласно предварительным данным, с результатов в 70,13% голосов Касым-Жомарт Токаев. Это более скромный результат, чем был на прошлых выборах у Нурсултана Назарбаева. "Аппаратные приличия соблюдены", считает эксперт Евгений Минченко.
По данным экзитпола, который был проведен институтом "Общественное мнение", соперник Токаева, Амиржан Косанов, набирает только 15,39% голосов. Третьей в списке – единственная женщина в этой президентской гонке Дания Еспаева.
Всего же, как сообщили в ЦИК Казахстана, к избирательным урнам пришло в воскресенье 77 процентов жителей республики. При этом самой низкой на была в Нур-Султане (68,3%) и в Алма-Ате (52,2%). Заметно активнее горожан были жители сельских районов.
Наблюдатели и журналисты отметил, что в этом году реклама кандидатов была довольно скромной. По словам политолога Талгата Калиева, в этом году главный акцент был сделан на соцсетях.
"В этом есть своя мудрость. Реклама в соцсетях гораздо менее затратна, нежели покупка билборда. Все претенденты на пост президента активно вели страницы в Facebook и Twitter, отвечали на комментарии и личные сообщения пользователей", - пояснил эксперт в беседе с "Известиями".
Как говорят местные жители, никаких эксцессов на выборах не было, собственно, как и всегда. При этом обращало на себя внимание довольно большое число наблюдателей – как местных, так и иностранных. Наблюдала за честностью и прозрачностью выборов и местные молодежные активисты. Все они отмечают, что нарушений на выборах отмечено не было.
Комментируя завершившиеся в Казахстане выборы, Евгений Митченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", отметил, что все "формальные элементы и аппаратные приличие" были соблюдены. Это касается и более скромного результата Токаева на выборах, чем в свое время было у Нурсултана Назарбаева. При этом обществу продемонстрировали, что есть и конкуренция на этих выборах.
"Для общества нужна была демонстрация того, что есть какая-то возможность конкуренции, и для внешней легитимации тоже нужно было показать, что это выбор не из одного кандидата. На выборы пошли и либералы, и националисты, и правые", - сказал политтехнолог в беседе с агентством Regnum.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
09 июня 2019, 08:24
«Выгодно усиливать напряжённость»: в Балтийском море стартовали учения НАТО
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
10 июня 2019, 03:54
«Смогут дать отпор»: Иран представил новую систему ПВО
10 июня 2019, 04:09
Отношение к России и "пугающая" самостоятельность евроскептиков в ЕК обеспокоили Конгресс США
09 июня 2019, 05:24
Камера сняла момент удара ВКС России по огневым позициям боевиков – СМИ
09 июня 2019, 15:09
В Нур-Султане и Алма-Ате задержали 100 человек, которые вышли по призыву запрещенной в республике организации
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2019, 00:39
«Катастрофа для безопасности»: почему украинским резервистам хотят разрешить хранение...
10 июня 2019, 00:54
Молдавию объявили захваченным государством
10 июня 2019, 00:39
«Форпост в Чёрном море»: как Россия обеспечивает береговую оборону Крыма
10 июня 2019, 00:54
"Видите вмешательство? А оно есть!" В США приняли очередной бредовый закон ...
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2019, 20:39
«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
04 июня 2019, 21:09
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
03 июня 2019, 22:39
Не ваше дело: Зеленский ответил Москве по сносу бюста Жукова
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.