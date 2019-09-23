"Аппарат раздут, малоэффективен": Пушков напомнил о "пике бюрократов" в ответ на сокращения чиновников

Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко подтвердила в беседе с РИА Новости, что в следующем 2020 году начнется повсеместное ранее обещанное сокращение числа госслужащих. При этом оставшимся будут увеличены зарплаты за счет "высвобождающихся средств".

"Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", - отметила при этом собеседница.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя у себя на странице в Twitter это сообщение, указал на то, что "масштабное сокращение госслужащих можно только приветствовать".

Сенатор напомнил о "пике бюрократов" в советское время и сравнил цифры с сегодняшними.

"В России сейчас 102 госслужащих на 10 тыс. человек, - напомнил Пушков. В СССР в 1985-м, когда был достигнут пик в числе бюрократов (2,1 млн человек), было 73 чиновника на 10 тыс. человек".

Сенатор приходит к выводу, что "аппарат раздут, малоэффективен", а сокращение госслужащих - "мера необходимая".

Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

Под постом пользователи предположили, что "под нож" пойдут не начальники, а "низы", у которых и так маленькие зарплаты.

"Сократят опять "низовых" работников на периферии с мизерными зарплатами, а в департаментах оставят людей с приличными зарплатами. В администрациях ввели лет 10 назад 2 главы: администрации и над депутатами. Одного раньше хватало. Их бы сократить", - считает @gortmu.

В то же время зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в разговоре с RT предположил, что сокращения приведут к тому, что чиновники будут работать бодрее.

"Цикл сокращения приведёт к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят своё место".