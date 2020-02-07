"Апокалипсис" китайского масштаба: Сбежавший из Гуанчжоу уралец рассказал о пугающей ситуации в городе

Власти Китая принудительно заставляют людей носить медицинские маски. Об этом Ura.ru заявил выходец из Екатеринбурга, который покинул Гуанчжоу из-за коронавируса.

Как рассказал мужчина, Гуанчжоу всегда был центром торговли, но после вспышки заболевания он буквально опустел. Теперь улицы патрулируют полицейские, которые заставляют жителей носить маски. Если человек отказывается, ее надевают насильно.

Происходящее чем-то отдает апокалипсисом: у прохожих проверяют температуру, рынки закрыты, метро опустело. Вспышка заболевания пришлась на непростой период: в разгаре было празднования китайского Нового года, а также вскоре планируется смена правительства.

"Сейчас китайцы находятся в западне, не могут выйти на работу, и если ситуация вскоре не разрешится, в Китае образуется экономический провал", - прогнозирует гражданин России.

Нужно понимать, что жители КНР не могут выходить на работу до 10 февраля, иначе их оштрафуют на шесть тысяч юаней. Непосредственно мужчина успел покинуть Гуанчжоу на одном из последних рейсов "Аэрофлота". В Москве людей не выпускали из самолета около часа, проверяя пассажиров тепловизорами. В Екатеринбурге же мужчину поместили на двухнедельный домашний карантин.

Как передает телеканал "360", ранее стало известно о том, что в Китае скончался от пневмонии доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян. Он один из первых сообщил открыто о вспышке коронавируса, после чего власти страны обвинили его в рассылке ложных сообщений и подрыве общественного порядка.

Коронавирус унёс жизни более 550 человек, почти 30 тысяч человек инфицированы. При этом в Челябинской области сейчас проверяют двух китайцев на заболевание. По словам пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чиньина, Пекин придерживается политики максимальной открытости и делится всей доступной информацией. Однако китайская сторона просит не верить всем слухам о коронавирусе, передает rueconomics.ru.