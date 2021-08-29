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"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии

29 августа 2021, 06:15  •  78 • Политика
Британские военные эвакуировались из Афганистана под музыку из фильма "Апокалипсис сегодня".
В Сети появились кадры эвакуации последних британских военных из аэропорта Кабула. Военные покинули Афганистан под музыку из оперы Рихарда Вагнера "Полёт валькирий".
Также эта музыка была использована в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня". Действие кинокартины разворачивается во время войны во Вьетнаме. "Полёт валькирий" звучит, когда американские вертолёты распыляют напалм над джунглями.
"Апокапсисис сегодня". Британская версия,
- комментирует видео журналистка Юлия Витязева.
Великобритания полностью завершила своё присутствие в Афганистане, как военное, так и дипломатическое. Теперь там остались только американцы, но и они уже начали сворачиваться, не дожидаясь 31 августа, когда истекает установленный талибами* срок эвакуации.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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