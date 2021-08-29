"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии

Британские военные эвакуировались из Афганистана под музыку из фильма "Апокалипсис сегодня".

В Сети появились кадры эвакуации последних британских военных из аэропорта Кабула. Военные покинули Афганистан под музыку из оперы Рихарда Вагнера "Полёт валькирий".

Также эта музыка была использована в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня". Действие кинокартины разворачивается во время войны во Вьетнаме. "Полёт валькирий" звучит, когда американские вертолёты распыляют напалм над джунглями.

"Апокапсисис сегодня". Британская версия,

- комментирует видео журналистка Юлия Витязева.

Великобритания полностью завершила своё присутствие в Афганистане, как военное, так и дипломатическое. Теперь там остались только американцы, но и они уже начали сворачиваться, не дожидаясь 31 августа, когда истекает установленный талибами* срок эвакуации.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.