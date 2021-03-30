"Апогей наглости": Сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею в американском "попугайстве"

"Апогеем наглости" назвала предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон. Она отметила, что ошеломлена поведением южнокорейского главы, который резко осудил запуски ракет Пхеньяном.

Наглый и циничный "американский попугай" - так назвала президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, за то, что тот осудил пуски ракет малой дальности Северной Кореей. Напомним, пуск был произведён 21 марта.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Ё Чжон гневно отреагировала на предложение южного соседа продолжить диалог в целях укрепления мирного сосуществования и напомнила, что Северная Корея знает о создании Южной Кореей нового баллистического оружия, которым та намерена "защищаться от КНДР".

В заключение своего монолога Ким Ё Чжон обвинила президента Южной Кореи в противоречии самому себе, так как Юг, по её данным, также запустил ракету, но назвал это событие мирным, тем временем обвинив Север "в нарушении договорённостей", и заявила об "апогее наглости".