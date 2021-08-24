"Апофеоз незалежности": Солдаты НАТО маршируют по улицам Киева. Зеленский аплодирует стоя

Солдаты стран НАТО вышли на марш по улицам "независимого" Киева. Президент Украины Владимир Зеленский не смог скрыть радости - аплодировал стоя. Телеведущая Тина Канделаки констатировала - просто "апофеоз незалежности".

Сегодня Украина отмечает 30-летие "независимости", в честь этого, очевидно, в роли главного символа "независимости" на улицы Киева вышли солдаты США и других стран НАТО.

В свою очередь Зеленский не смог сдержать радостных эмоций: президент, как это видно на записи, стоя громко аплодировал иностранным войскам.

"Апофеоз незалежности", - отметила Тина Канделаки, комментируя ситуацию.