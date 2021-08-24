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"Апофеоз незалежности": Солдаты НАТО маршируют по улицам Киева. Зеленский аплодирует стоя

24 августа 2021, 13:30  •  230 • Политика
Солдаты стран НАТО вышли на марш по улицам "независимого" Киева. Президент Украины Владимир Зеленский не смог скрыть радости - аплодировал стоя. Телеведущая Тина Канделаки констатировала - просто "апофеоз незалежности".
Сегодня Украина отмечает 30-летие "независимости", в честь этого, очевидно, в роли главного символа "независимости" на улицы Киева вышли солдаты США и других стран НАТО.
В свою очередь Зеленский не смог сдержать радостных эмоций: президент, как это видно на записи, стоя громко аплодировал иностранным войскам.
"Апофеоз незалежности", - отметила Тина Канделаки, комментируя ситуацию.

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