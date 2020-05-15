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"Аплодирую стоя": Комменты на странице Навального вызвали истерику в соцсетях
15 мая 2020, 12:55 • 139 • Политика
Журналист Юлия Витязева обратила внимание на одну из публикаций на странице Алексея Навального в Twitter. Там врач Александр Мясников рассуждает о святых для каждого гражданина вещах. Подписчики оппозиционера не удержались от многочисленных критических замечаний - смешных и нелепых, если адекватно оценивать. "Аплодирую стоя", - отреагировала на происходящее Витязева.
Навальный ретвитнул запись некоего Виктора Леонтьева. В посте - фрагмент эфира, где выступал врач и телеведущий Александр Мясников. Он говорил, что в каждом государстве есть святые вещи - флаг, статус президента и так далее. По мнению доктора Мясникова, каждый гражданин может как угодно относиться к главе государства, но обязан его уважать, в том числе и высказывания. Также нужно уважать и флаг, и государственные символы.
"Не нравится - засуньте язык в то, на чём сидите. И удавитесь. Или делайте что хотите", - произнёс Мясников.
Юлия Витязева призналась, что пересмотрела видео пять раз.
"Аплодирую стоя… В комментах ад и пир духа, - отметила она.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
В комментариях под видео в Twitter Навального его подписчики, действительно, разошлись. Какими только словами они не называли доктора Мясникова. Самыми приличными из уничижительных характеристик было "интеллигент" и "клоун". В основном диванным критикам не хватает словарного запаса ни для того, чтобы обойтись без мата, ни для того, чтобы более-менее внятно и аргументированно высказать свои мысли.
Встретилось под постом и несколько адекватных комментариев, однако они потонули в водовороте злости и фальши.
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