"Аплодирую стоя": Комменты на странице Навального вызвали истерику в соцсетях

Навальный ретвитнул запись некоего Виктора Леонтьева. В посте - фрагмент эфира, где выступал врач и телеведущий Александр Мясников. Он говорил, что в каждом государстве есть святые вещи - флаг, статус президента и так далее. По мнению доктора Мясникова, каждый гражданин может как угодно относиться к главе государства, но обязан его уважать, в том числе и высказывания. Также нужно уважать и флаг, и государственные символы.

"Не нравится - засуньте язык в то, на чём сидите. И удавитесь. Или делайте что хотите", - произнёс Мясников.

Юлия Витязева призналась, что пересмотрела видео пять раз.

"Аплодирую стоя… В комментах ад и пир духа, - отметила она.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

В комментариях под видео в Twitter Навального его подписчики, действительно, разошлись. Какими только словами они не называли доктора Мясникова. Самыми приличными из уничижительных характеристик было "интеллигент" и "клоун". В основном диванным критикам не хватает словарного запаса ни для того, чтобы обойтись без мата, ни для того, чтобы более-менее внятно и аргументированно высказать свои мысли.

Встретилось под постом и несколько адекватных комментариев, однако они потонули в водовороте злости и фальши.