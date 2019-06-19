"Антироссийское шоу": Эксперт о махинациях вокруг расследования MH17

По словам Корнилова, международная следственная группа из Нидерландов ставит целью своих презентаций не установление истинных виновников катастрофы в небе над Донбассом, а проведение антироссийских шоу.

"По идее эта международная следственная группа ведет уголовное следствие по уголовному делу и, соответственно, она вообще не должна разглашать материалы этого дела до завершения следствия", - заявил "ПолитНавигатору" Корнилов.

Он отметил, что на прошлогодней презентации следствие представило обломок ракеты "Бук", той самой, из которой, по версии Нидерландов, был сбит Боинг. Однако после того, как Минобороны России предоставило официальную информацию о том, что ракета с таким номером была еще в 80-е вывезена на Украину и с тех пор оставалась там, следствие замолчало.

"И вот с тех пор я все жду, что же следствие голландское, ну, международное формально, ответит по поводу вот этого серийного номера? Ну, вас же никто за язык не тянул, вы просили номер, вы просили установить происхождение этой ракеты, вам помогли. И с тех пор тишина", - говорит Корнилов, подчеркивая, что это служит доказательством того, что целью презентаций является вовсе не установление истины.

Корнилов уверен, что в ходе сегодняшней презентации вопрос о номере ракеты вообще не будет обсуждаться.

"И хорошо сказал, абсолютно верно сказал премьер-министр Малайзии о том, что изначально это следствие было построено так, чтобы обвинить Россию, а не дать ответ на вопрос "Кто же сбил?", - напомнил эксперт.

МН17 разбился в Донбассе 17 июня 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Организованная для расследования ССГ позже объявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", переданным Россией военным Донбасса. Москва все обвинения отрицает и требует допустить своих специалистов к расследованию.