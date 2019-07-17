"Антироссийские фобии продолжают нагнетаться": Лавров – о перспективах в отношениях Москвы и Вашингтона

В интервью изданию "Аргументы и Факты" Сергей Лавров сказал, что приближение очередных президентских выборов в США снова провоцируют нагнетание антироссийских фобий. Тем не менее Россия и дальше будет пытаться найти точки соприкосновения с Соединенными Штатами.

По словам российского министра, как на России, так и на США "лежит особая ответственность", поскольку обе они – ядерные державы. К тому же именно они стали основателями ООН. Поэтому главным элементом стабильности во всем мире стало сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

"Однако не все зависит от нас: танго, как говорят, нужны двое. Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика", - сказал Лавров.

В то же время, в США по отношению к России "ситуация довольно запутанная", отметил глава МИД. Президент Трамп постоянно говорит о своем желании "поладить с Россией". Однако очень многие в Вашингтоне его оптимистический настрой не разделяют, продолжая делать недружественные шаги и выдвигать разного рода обвинения в адрес Москвы.

При этом попытки убедить и другие страны в необходимость свернуть отношения с Россией уже носят системный характер. Политики же в США просто соревнуются друг с другом в нагнетании антироссийских фобий. Так что, подчеркнул Сергей Лавров, на потепление в отношениях между странами в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать.