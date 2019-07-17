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"Антироссийские фобии продолжают нагнетаться": Лавров – о перспективах в отношениях Москвы и Вашингтона
17 июля 2019, 06:39 • 60 • Политика
Глава МИД считает, что делать прогнозы о том, как будут дальше складываться отношения России и США – "дело неблагодарное", а выстраивать двусторонние отношения можно только при взаимном желании обеих стран. "Разобрать завалы, образовавшиеся не по нашей вине, будет непросто", - отметил министр.
В интервью изданию "Аргументы и Факты" Сергей Лавров сказал, что приближение очередных президентских выборов в США снова провоцируют нагнетание антироссийских фобий. Тем не менее Россия и дальше будет пытаться найти точки соприкосновения с Соединенными Штатами.
По словам российского министра, как на России, так и на США "лежит особая ответственность", поскольку обе они – ядерные державы. К тому же именно они стали основателями ООН. Поэтому главным элементом стабильности во всем мире стало сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.
В то же время, в США по отношению к России "ситуация довольно запутанная", отметил глава МИД. Президент Трамп постоянно говорит о своем желании "поладить с Россией". Однако очень многие в Вашингтоне его оптимистический настрой не разделяют, продолжая делать недружественные шаги и выдвигать разного рода обвинения в адрес Москвы.
При этом попытки убедить и другие страны в необходимость свернуть отношения с Россией уже носят системный характер. Политики же в США просто соревнуются друг с другом в нагнетании антироссийских фобий. Так что, подчеркнул Сергей Лавров, на потепление в отношениях между странами в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать.
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