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"Антифашисты снова уйдут в подполье": Захарова оценила план Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

14 января 2020, 10:39  •  109 • Политика
17 января исполняется 75 лет со дня освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Однако эту дату поляки решили проигнорировать, и официальных мероприятий проводиться не будет. "Антифашисты скоро снова уйдут в подполье", - отметила Мария Захарова.
О том, что день освобождения польской столицы отмечаться не будет, РИА Новости сообщили в пресс-службе Варшавы, добавив, что 17 января уже давно не считается памятной датой. Конечно, городские власти зарегистрировали проведение двух уличных мероприятий по этому поводу, однако проводить их будут частные лица. Однако представитель администрации Варшавы возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
При этом, напомним, 1 сентября в Польше прошли масштабные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, на которые были приглашены не только представители стран, пострадавших от гитлеровских войск, но и самой Германии, начавшей эту войну.
"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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