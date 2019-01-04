"Антиевропейская" позиция Германии по "Северному потоку — 2" "убьет Украину" — глава МИД Польши

Реализация "Северного потока — 2" лишит Киев доходов и "гарантии защиты от российской агрессии", поэтому "антиевропейская" позиция Германии и Австрии по газовому проекту "убьет Украину", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что "антиевропейская" позиция Германии и Австрии относительно строительства газопровода "Северный поток — 2" "убьет" Украину, передает информагентство Ura.ru.

Глава польского внешнеполитического ведомства пояснил, что реализация проекта "Северный поток — 2" лишит Украину транзита российского газа, а значит, страна потеряет большую часть своих доходов и "гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии".

По словам Чапутовича, Польша поддерживает европейскую газовую директиву, которой Европейская комиссия хочет "подчинить" "Северный поток — 2", однако Германия и Австрия всячески противостоят этому и надеются с помощью "обманных маневров" достичь особых условий для проекта.

"Германия часто считает, что европейская позиция — это позиция Германии. Но в случае с "Северным потоком — 2" это не так, —резюмировал глава польского МИД, с сожалением отметив, что единой европейской позиции по проекту в настоящее время нет.