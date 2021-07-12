"Анти-Россия" важнее. Путин заявил, что Украине не нужен Донбасс

Киев не случайно уже много лет бойкотирует Минские соглашения. Президент России Владимир Путин заявил, что Украине попросту не нужен Донбасс. Проект "Анти-Россия" для украинских политиков оказался важнее.

К такому выводу глава государства пришёл в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая была опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что Россия сделала всё от неё зависящее, чтобы остановить братоубийственную войну на Украине. Она добилась заключения Минских соглашений, которые предполагают мирное урегулирование вооружённого конфликта.

Президент России обратил внимание, что Украина не отозвала свою подпись и не обратилась в Совбез ООН для пересмотра документа. Однако Киев при этом на протяжении многих лет отказывается выполнять возложенные на себя обязательства.

Официально украинские политики заявляют о полной приверженности "Минску-2". На деле же они отказываются даже обсуждать саму возможность предоставления Донбассу особого статуса. Прикинувшись "жертвой внешней агрессии", страна продолжает убивать мирных жителей Донбасса и торговать русофобией.

Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен, - отметил Путин.

Он назвал две причины отказа Киева от Донбасса. Первая - жители ДНР и ЛНР никогда не примут те порядки, которые им пытается силой, блокадой и угрозами навязать Украина. И украинские политики это прекрасно понимают. Во-вторых, мир в Донбассе несопоставим с проектом "Анти-Россия", который активно раскручивают западные страны, используя Украину.